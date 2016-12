No hay atención a solicitud de reparación de puente

De acuerdo a comentarios de vecinos de esa zona, ya son muchos años que viven con el temor de que este acceso se venga abajo y cause una desgracia, sobre todo porque cuando el arroyo que lo atraviesa crece, ha llegado a desbordarse y afectar aún más su estructura. Dijeron que de su parte y a través de sus autoridades, en este caso los delegados de los centros poblacionales que ahí se sitúan, han solicitado la intervención de los organismos correspondientes, en este caso los que tienen que ver con la conservación de tramos carreteros del orden estatal pero no hay respuesta a sus planteamientos. Refirieron que el último documento que ingresaron fue a mediados de este año 2016 pero tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, simplemente no se da la atención debida a su solicitud y el riesgo crece con el paso del tiempo, razón por la que demandan se atienda, a fin de evitar una desgracia. Comentaron que este puente es paso obligado de peatones y de las diferentes rutas de transporte que dan servicio a quienes viven en ese punto de la ciudad.