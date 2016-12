En boda navajean  a un jovencito

Tlanchinol, Hgo.- Un joven fue herido de un navajazo, mientras que sus presuntos agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido para evitar ser detenidos y responsabilizarse de los hechos sangrientos que presuntamente cometieron. Por su parte el herido fue trasladado a un médico particular, para que recibiera atención médica emergente, debido a la gravedad de la herida ocasionada y a que se estaba desangrando. El joven agredido se llama Juan Simón Pérez Martínez, de 18 años de edad, quien participaba en una fiesta, es decir, en una boda en la cabecera municipal y de repente dos sujetos se le acercaron y comenzaron una discusión para después sin más decir, uno de ellos sacó una navaja y le dio un certero tajo a la altura de la oreja, hechos que se suscitaron durante la noche del pasado miércoles. De la misma forma detallaron que fueron sus amigos quienes lo sacaron de esa fiesta y lo llevaron a un médico particular, mientras que los responsables se dieron a la fuga. A pesar de que las autoridades buscaron a los agresores no lograron dar con su pista. La salud del joven se reporta como estable.