Espejeando ¿En qué momento se acaba el interés de los gobernantes por cumplir los buenos propósitos?, ¿Cuál es el detonante que hace cambiar radicalmente su forma de pensar y que de un actuar sencillo, responsable y honesto, los lleva a modificar hábitos e incluso ideología?, ¿será el poder una de las tantas causas?… Ejemplos de este mal amnésico que curiosamente suelen contraer la mayoría de los personajes que conocemos como servidores públicos abundan, y para muestra clara, observemos como algunos, tras ser investidos y recibir la calidad de funcionarios, olvidan rápidamente ese trato amable y cordial que les caracterizó en esos días en que buscaban el apoyo ciudadano. No obstante, de la misma manera en que se integran al sistema a través de un proceso electoral, también los hay que se vuelven parte del gobierno de forma unilateral, es decir, por designación de quien está al frente de tal o cual dependencia, siendo su arribo en muchas ocasiones cuestionable al no cubrir con el perfil requerido, no contar con los méritos para el empleo otorgado o por haber llegado por el "camino fácil", ya sea por ser parientes, amigos, ahijados o amantes del o la mandamás en turno, por lo que rara vez, de parte de los que reúnen estas características, se aprecia un interés real de servir, aunque y que quede claro, el que estén ahí, al servicio de la ciudadanía, es responsabilidad directa del que les depositó su confianza, por lo que la manera en que se comporten o el desempeño que registren en su diario quehacer, incidirá de forma directa en la imagen del organismo que representan, sea este del orden federal, estatal o municipal; no obstante, concurra el primer o segundo caso, la mayor parte del tiempo nos topamos con gente que mal entiende lo que significa estar al servicio de la población y en la que la prepotencia, indiferencia y despotismo, son una constante. En este sentido, para desgracia nuestra y aunque suene trillado, el deseo de servir que debiese ser su característica principal, se ha transformado en el deseo ferviente de poder servirse, para así satisfacer sus interés personales; por eso vemos que en regiones como la Sierra y Huasteca se viva una la lucha encarnizada por las presidencias, una pelea en la que muchos se dejan ver y "contribuyen a la causa" para posteriormente exigir se les tome en cuenta dentro de una, dos, tres o hasta cuatro carteras dentro de una misma administración, así como en el otorgamiento de contratos de obra pública u otro tipo de beneficios. Es, precisamente, esta serie de compromisos la que, en ciertos casos o juzguen si hay equivocación en este relato, maniata a quien encabeza determinado proyecto de gobierno, convirtiéndolo en rehén de sus malas decisiones, concretamente esas que tomó en aras de alcanzar su sueño anhelado, una realidad que vive a medias y a expensas de lo que decida la "camarilla" que le rodea o quien verdaderamente manda, echando por tierra, entre un mar de adulaciones que le endulzan los oídos, esos buenos propósitos, amabilidad y empatía de la que echó mano para ganarse los aplausos de los habitantes de los diversos lugares que visitó en el tiempo de las campañas, aspectos que, así se lo dicen sus más cercanos colaboradores, debe dejar de lado para hacer valer su investidura y dar muestra de don de mando. Marearse o embriagarse de poder, utilizando el término dentro del contexto de este breve comentario, resulta muy fácil, sobre todo si a nuestro lado tenemos quien nos alimente el ego de manera constante, pero darse cuenta de que esa sensación se hace presente no lo es tanto; conocer los retos a los que se enfrenta la población a la que sirven, seguro ayudará a situar los "pies en la tierra", así como también será necesario, en caso de que lo requieran, replantear objetivos, analizar viabilidad y puesta en marcha de esos viejos propósitos que se han dejado de lado y que, sin que haya duda de por medio, permitirán, a quien sufra de o se llegase a contagiar de dicho mal, rescatar su esencia y retomar el verdadero sentido del servicio público…