Apreciaciones La mañana de ayer nos enteramos que un grupo de 15 personas que se denominan comuneros, arribaron a la entrada del Rancho Damasco donde clausuraron el acceso y se dijeron los posesionarios del inmueble, el tramo se encuentra en litigio y no se ve para cuando se finalice, aun cuando ya hay grandes avances, primero pues cuenta con un dueño reconocido por la autoridad de un juez, de acuerdo a un fallo que ya perdieron los comuneros. Un amparo que metieron los comuneros para dejar sin efecto el fallo e ir a revisión del mismo pleito pues envalentonó a los vecinos y se metieron de nuevo al predio de donde ya una vez fueron desalojados. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios El pretexto es un amparo federal, aunque se aprecia de mero formulismo; estos amparos efectivamente retrasan los fallos, pero al haber uno, solo queda el estudio del caso y pudiera ser el mismo fallo, pues los comuneros no tienen manera de demostrar que ese predio les pertenece; la confusión que traen es simple, buscan ganar tiempo, aunque ya el primer fallo les dijo que no tienen la razón. También los pequeños propietarios de las diferentes manzanas saben de antemano que no tienen razón, es simplemente el interés de Cipriano Chárrez por un nuevo Wall mart que pretenden instalar y para ese crecimiento requieren el espacio, pero estos están más lejos del mismo tema, sobre todo cuando se asemeja que desconocen a fondo el problema legal, ahí lo que se pudiera sospechar o interpretar es que el legislador federal Alejandro González Murillo se haya rentado de manera indirecta a Cipriano Chárrez y sus delegados para hacerle frente a este añejo conflicto. Así de grande es el interés por que se cedan los espacios y así de grande es la importancia del predio por un desarrollo ordenado, por supuesto que a todos deje ganancias, cuando se dice a todos, es obvio de que hablamos a los que están involucrados directamente, el resto de manera indirecta son usados como borregos de la manada. Pero lo más lamentable es sin duda que gente que desconoce el asunto, que no tiene una representación legal reconocida de algo o de alguien intente sorprender a los comuneros con el cuento del fuero constitucional, de las influencias de los institutos políticos, de eso la sociedad ya está cansada y la profesora Lourdes Acosta asumió ese atrevimiento que de acuerdo a los comuneros la mujer se identificó como representante legal del “Rancho Damasco” que de acuerdo a comuneros de manera prepotente identificó al presunto propietario, al legislador federal del Partido Encuentro Social Alejandro González Murillo, misma a la que con respeto le pidieron “se retirara del lugar”. Y es que eso no se vale, no es el momento ni las formas para hacerlo, la dama está poniendo en riesgo el prestigio del legislador federal que sin duda se sabe es una persona con alto sentido de responsabilidad en su entorno como legislador y no se cree que requiera de este tipo de apoyo que no ayuda a la imagen de su jefe. Cabe mencionar que por años el grupo de comuneros trabajó las tierras del Rancho Damasco, también en un intento de apropiarse de los terrenos de manera irregular, pues dicho predio cuenta con un documento de resolución presidencial donde revela que no puede ser afectado por los comuneros, sin embargo debido al enfrentamiento que se protagonizó el pasado 13 de noviembre donde una persona resulta muerta, el grupo de la pequeña propiedad había solicitado el amparo contra el fallo emitido por el juez federal en dicho rancho, inclusive colocaron algunas lonas y pintado leyendas en las bardas. Durante el año 2016, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) recibió más de dos millones de llamadas a los teléfonos de emergencia 066 y 089 que opera el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) y los dos subcentros ubicados en Tula y Tulancingo. Parece sencillo leer lo anterior pero lo complicado es la atención que se da a estos llamados para establecer contacto con el que llama, eso implica atención de personal que se dirige a bordo de una o más patrullas de acuerdo a la solicitud de auxilio, pero si tomamos en cuenta que muchas de estas simplemente es puro juego de algún bromista que no entiende lo relevante del trabajo en seguridad, seguramente se deja de atender una real llamada de alguien solicitando ayuda para atender una llamada hasta antes del contacto que al final se dan cuenta se trata de una broma y eso si es un asunto delicado. Contabilizadas las llamadas la corporación estimó que de los 2 millones, 230 mil 347 llamadas recibidas, se tuvo un promedio diario de 6 mil 195. Un total de 73 mil 81 fueron incidentes reales, 64 mil 188 sobre información de algún incidente ya reportado previamente y 30 mil fueron llamadas que no representaban una emergencia. Un millón 940 mil 394 llamadas no fueron contestadas por parte de la persona que se comunicó o simplemente colgaron, y el resto, poco más de 86 mil, fueron llamadas de broma o insultos al operador. Estas cifras hablan del alto que debemos poner a esas bromas, primero porque sencillamente es inadmisible que alguien juegue con la seguridad de alguien más, porque cada movilidad de unidad implica gasto en gasolina, recursos, además del humano que se moviliza. La institución SSPH hizo un llamado a la población en general para hacer uso responsable de los números de emergencia, ya que la realización de llamadas de broma o insultos distrae recursos materiales y humanos que podrían invertirse en incidentes reales que ocurren en el estado.