¡Comuneros invaden rancho "El Damasco"! Con un amparo promovido toman posesión irregular de un predio, donde ya se dio fallo en contra y quedó formal que esa posesión no es pacífica ante la pérdida de una vida humana en hechos de sangre recientes. Ixmiquilpan, Hgo.- La mañana de ayer un grupo de 15 personas arribaron a la entrada del Rancho Damasco, mismo que se encuentra en litigio debido a que contaban con un amparo promovido por un juez federal, con lo que tomarían posesión de dicho terreno el cual habían dejado de trabajar desde el mes de noviembre. Al lugar llegó una profesionista del COLESH quien se identificó como representante legal del "Rancho Damasco", que de acuerdo a comuneros identificó al presunto propietario, al legislador federal del Partido Encuentro Social (PES) Alejandro González Murillo, misma a la que con respeto le pidieron "se retirara del lugar". HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios De acuerdo a los primeros reportes, el grupo de comuneros logró promover un amparo por medio de un juez federal, quien se los concedió obstaculizando momentáneamente se ejecute la instrucción, por lo que desde temprana hora un grupo de al menos 15 personas arribaron al rancho con el fin de tomar posesión de nueva cuenta, ignorando la presencia de los elementos de Seguridad Pública del Estado luego de que desde el pasado 13 de noviembre, estos lo habían dejado de trabajar tras los hechos de sangre registrado de un enfrentamiento a balazos, el rancho habría quedado resguardado por los elementos policíacos. También al lugar arribó un grupo de representantes de la pequeña propiedad, identificados como la maestra Lourdes Acosta, ex candidata a diputada local y federal en el pasado proceso electoral quien se nombró representante legal del legislador federal, Alejandro González Murillo pero no presentó ningún documento para protocolizar y justificar su presencia. De acuerdo a los comuneros, por respeto a su investidura de mujer le hicieron saber la resolución del juez, el contenido de un amparo y le pidieron se retirara del lugar porque nada tenía que hacer en un predio, porque no se pudo acreditar como ella mencionaba. Posteriormente llegó el subdelegado de Dios Padre, Silverio Vargas, con treinta jóvenes así como algunos elementos de Seguridad Pública Estatal, donde trascendió que ambos grupos sostuvieron una reunión informal a las afueras del rancho Damasco, a quien de igual forma les informaron la presunta resolución de un juez y les pidieron se retiraran si no querían problemas. El predio de nueva cuenta está bajo posesión el grupo de comuneros, sellaron el zaguán, tratando de explicar su presencia en el lugar que desde luego no hay un fallo definitivo, solo un amparo de por medio que ha suspendido la sentencia que el tribunal ya les notificó, ahora solo tendrán que esperar el estudio del caso y el nuevo dictamen de esa instancia. Cabe mencionar, que por años el grupo de comuneros trabajó las tierras del Rancho Damasco, también en un intento de apropiarse de los terrenos de manera irregular, pues dicho predio cuenta con un documento de resolución presidencial donde revela que no puede ser afectado por los comuneros, sin embargo debido al enfrentamiento que se protagonizó el pasado 13 de noviembre, donde una persona resulta muerta, el grupo de la pequeña propiedad había solicitado el amparo contra el fallo emitido por el juez federal en dicho rancho, inclusive colocaron algunas lonas y pintado leyendas en las bardas.