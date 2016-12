El aumento de la gasolina impacta a los más pobres “Que desgracia que los pobres seamos los que tengamos que pagar los errores o los abusos de nuestros legisladores”; Celestino Rodríguez Hernández De acuerdo al incremento del precio de la gasolina, que según anuncios oficiales entrara en vigor este primero de enero del 2017, el líder de la Unión de Comercios Ambulantes Amajaqui Celestino Rodríguez Hernández, afirmó que esto viene a afectar principalmente a los más pobres, ya que esta disposición fue rendida por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto y aprobada por los Senadores y Diputados, por lo que quedó aprobada sin retractarse hasta ahora. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Celestino Rodríguez Hernández, líder de la Unión de Comerciantes Ambulantes Amajaqui. Rodríguez Hernández, quien encabeza a los comerciantes en el municipio lamentó este aumento que se hará al combustible, por el contrario dijo “lo que desearíamos para este nuevo año sería que mejorara nuestra economía familiar, pero lamentablemente no se vislumbra así, por todas las noticias que están llegando que para el día primero de enero del 2017, primero va a ser el recibimiento al incremento de la gasolina, el cual desgraciadamente va a impactar en la gente más pobre, que desgraciadamente los pobres somos los que tengamos que pagar los errores o los abusos de nuestros legisladores, desgraciadamente ellos –los diputados- son los que nos hunden más, al grado de llegar a ser esclavos de sus propios abusos”. Prosiguió Rodríguez Hernández que este incremento esta en conjunto con los niveles federales donde ningún partido puede lavarse las manos “quien la rindió fue el Presidente de la República, y la aprobó la Cámara de Senadores, de Diputados, según esas personas son la voz del pueblo, pues miren que voz del pueblo hay, que le pregunten al pueblo si realmente está satisfecho en estos aumentos, en este yugo tan pesado que le van a poner a partir de mañana”. Afirmó el líder de comerciantes en el municipio que esto es para que el pueblo entienda de una vez por todas que solo son utilizados como títeres bajo promesas que no cumplen “porque cuando se toman en verdad decisiones no nos toman en cuenta, y digo esto porque en el incremento de la gasolina los dueños de los transportes solo suben el precio del pasaje y los que tienen que pagar más es el más fregado, porque si te quieres subir tienes que pagar el precio que te pongan o de lo contrario no te subes”. Dijo que desgraciadamente las personas que no tienen vehículo harán más gasto “las personas que andamos a pie no tenemos empleos directos, el gobierno no nos da nada, no somos de sindicatos, en cambio el gobierno mañosamente se podría decir, hizo un incremento del 7% a los obreros, a los sindicalizados, porque es una forma inteligente maquilla todo esto, para que no le hagan plantones, huelgas, paros, y saben que el fregado o jodido no les va a hacer paros”. Replicó “pero va a llegar el momento en que la gente de a pie, porque somos la mayoría de la clase obrera no asalariada, en su momento pegar el grito y defender sus derechos, para que el pueblo decida por la mayoría de la gente. Finalmente añadió que “ojalá los legisladores, los diputados, los senadores, los que están en el Congreso Federal nos valoren, es de sabios rectificar y traten de reacomodar un poco esto, porque está en sus manos”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Indigentes se niegan a pasar la noche en el albergue Elevan venta de luces de bengala y chifladores para fin de año Ayuda constante brinda PCE a los damnificados Saturación de agua causa natural de la grieta Más beneficios para el municipio los deseos para este 2017