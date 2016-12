Indocumentados prefieren pedir limosna Ixmiquilpan, Hgo.-“He visto hondureños en el centro de la ciudad de Ixmiquilpan pidiendo apoyo con la excusa que no pueden trabajar y quieren regresar a sus hogares y no me parece que sea así, pues a uno de ellos les ofrecí trabajo para poderse mantener en lo que pueden regresar y se niegan porque no pueden trabajar porque Migración anda atrás de ellos, prefieren andar pidiendo en los semáforos a la gente que está en la calle y no es racismo pero da mal aspecto al municipio”. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Aseguran que los indocumentados prefieren pedir limosna que hacer trabajos para sostenerse. Fueron palabras de Martha Trejo López, quien comenta el aspecto que dan estas personas a los turistas que visitan Ixmiquilpan en esta zona, así mismo, del apoyo que estaba ofreciendo a uno de ellos y se negaron ya que prefieren sobrevivir de las limosnas de la gente. Recordando que hace ya tiempo Migración vino por los hondureños que se encontraban en el semáforo frente a la Comercial mexicana, ya que vecinos de Ixmiquilpan por medio de redes sociales se quejaron por el mal aspecto que estos tenían. “No les niego el apoyo pero muchas veces llegan a querer abusar de algo que pues da mal aspecto y no se conforma de pedir, a veces se molestan que no les das algo”, explicó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA ¡El Nogal está de fiesta! ¡Comuneros invaden rancho “El Damasco”! Reina El Oro y Loma del Oro 2016 Buena respuesta en Segunda exposición fotográfica Jugueterías esperan incremento del 80% en ventas