Atropella a una menor y se da a la fuga La niña de escasos tres años, resultó con lesiones que la mandaron al hospital; ya se encuentra recuperándose en su casa. HIDALGO | Xochiatipan 0 Comentarios Niña fue atropellada por un auto fantasma. Xochiatipan, Hgo.- Presuntamente una persona al no extremar sus precauciones y al conducir su unidad motora sobre la vía estatal con dirección a este municipio, atropelló una menor de edad y después de cometer este hecho se dio a la fuga con rumbo desconocido. El incidente tuvo lugar después de que una camioneta que era conducida a exceso de velocidad aunado a la falta de visibilidad, ya que una pipa de agua estaba estacionada, derivó en que el conductor no viera que una menor de edad caminaba por eso sitio, a la altura de la comunidad nuevo Acatepec, lo que ocasionó que la niña de tres años fuera atropellada, resultado con algunas lesiones, por lo que de manera inmediata fue trasladada al centro de salud para su atención médica. De la misma forma mencionaron que el presunto culpable, se dio a la fuga para evitar pagar los gastos médicos y las consecuencias de sus actos, aunque a decir de la policía al conductor se le cruzó la niña repentinamente y frenó rápidamente, pero ya no pudo parar la unidad. La salud de la infante se reporta como estable y ya está en su casa recuperándose de los golpes que recibió, los padres de familia por su parte mencionaron que habrán de interponer denuncia en contra de quien resulte responsable, ya que algunos testigos les hicieron saber algunos rasgos de la camioneta y de la personas que había atropellado a su hija. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Seguridad al pendiente de la escuela por vacaciones Atropellaron a menor de edad SPM al pendiente de las escuelas en periodo vacacional Atención a las escuelas ha sido una prioridad para el gobierno Traslados de pacientes son muy constantes