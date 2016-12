Apreciaciones Una báscula instalada en plena zona centro de la cabecera de Coxcatlán se encuentra generando molestia entre los pobladores por el mal olor que dejan en la calle al realizar sus necesidades fisiológicas detrás de los vehículos, sin embargo la situación no aminora ni disminuirá al quedarse con el malestar y no presentar su queja ante las autoridades correspondientes, pero sobre todo al hacer oídos sordos las mismas autoridades que aun cuando conocen la situación no hacen nada por solucionarla y esperan hasta que sean los vecinos quienes lo denuncien. Sin embargo este problema no es privativo del municipio de Coxcatlán ya que en muchos municipios aunque en diferentes circunstancias se presentan problemas que son conocidos por las autoridades pero no se toman cartas en el asunto, como fue el abuso en contra de la madre de familia soltera en el municipio de Tanlajás, la cual tiene que mantener a dos hijas, la cual fue despojada de manera arbitraria de su vivienda, a pesar de que previamente acudió a la comisión de derechos humanos en Ciudad Valles en donde sin embargo no le hicieron caso por lo cual tuvo que acceder a entregar su propiedad. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En Axtla de Terrazas el día de hoy se estará llevando a cabo lo que será el baile de fin de año, el cual sin embargo ante la mala relación que existe entre las corporaciones, no han notificado del mismo a la secretaria de seguridad pública del estado quienes sin embargo son los primeros en reaccionar en caso necesario, pero sobre todo cuando la dirección de seguridad pública no tiene buena aceptación entre los pobladores ante las presuntas arbitrariedades cometidas en contra delos ciudadanos, sin que el presidente Julio Cesar Hernández Reséndiz tome cartas en el asunto. En Huehuetlan el simple hecho de haber visto unas bolas de fuego en el cielo, originaron comentarios en torno de que se habían presentado unos objetos no identificados en el lugar, generando que los espectadores tomaran videos del momento y los comenzaron a circular hasta que fueron los conocedores quienes se dieron cuenta de que estos eran globos de cantoya y otros tantos ante las creencias señalaban que eran brujas que acechaban el lugar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones