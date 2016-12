Apreciaciones Con el cierre del año 2016 se concluye una docena de meses en los que se pudo evaluar el primer año de trabajo de los ayuntamientos en el cual tuvieron que pasar por un retraso en la asignación de los recursos para el inicio de obras además de un minucioso proceso para la licitación de las obras, lo que ha causado que algunos trabajos apenas estén iniciando hacia finales de año, y otras inicien a partir del siguiente. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios La situación económica que se prevé para el siguiente año no es nada alentador, ya que si de por sí se anunciaba el recorte presupuestal a los ayuntamientos por parte de la federación, ahora se suma el incremento al precio de los combustibles lo que habrá de encarecer los insumos que se requieren además de repercutir en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Sin duda aún no se percibe realmente el impacto que habrá de tener esta situación en la economía y en la vida de las familias de todos los estratos sociales, ya que finalmente productos de la canasta básica quedarán nuevamente más alejados del alcance de las zonas marginadas, sin tomar en cuenta medicamentos, transporte entre otras necesidades que son vitales. Ayer se estableció finalmente el diagnóstico respecto a las casas que ocasionaron el agrietamiento en La Peñita, en donde se refiere que fue la acumulación de agua en el subsuelo lo que hizo que la tierra comenzara a hundirse y pusiera en riesgo a las familias que viven en la comunidad de Pezmayo. El alcalde Baldemar Orta López acudió nuevamente, ahora acompañado de personal de Protección Civil del Estado para hacer la revisión del terreno y de esta forma realizar un dictamen, e incluso el propio gobernador del estado Juan Manuel Carreras López llamó al presidente municipal y por medio del altavoz les hizo llegar un mensaje para pedirles su comprensión y externar su solidaridad con la situación que están viviendo a causa del desplazamiento hacia el albergue donde se encuentran actualmente. Aun no tienen una fecha sobre cuándo podrán regresar a sus hogares ya que esto depende de las condiciones del terreno y deben permanecer en el albergue bajo el cuidado del municipio con apoyo del estado, aunque no deja de ser un hacinamiento. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones