2017 será un año de intenso trabajo por Tamazunchale "Con el gran apoyo de nuestro Gobernador pudimos avanzar significativamente en varios rubros de tipo social y de infraestructura en beneficio de las familias Tamazunchalenses": BOL Con el inicio del 2017 el Presidente Municipal de Tamazunchale, Baldemar Orta López, hizo una valoración del año que terminó, en la que destaca que el 2016 no fue un año fácil, sin embargo espera lo mejor para los próximos 365 días "que serán cada uno de intenso trabajo para seguir respondiendo a la confianza de tamazunchalenses". HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios "En el 2016 tuvimos un año complicado, por supuesto que nos hubiera gustado tener mejores condiciones para dar muchos más resultados, sin embargo tenemos que decir que la situación no sólo nacional sino internacional a los municipios también nos afecta, pero con el gran apoyo de nuestro señor Gobernador el Dr. Juan Manuel Carreras López pudimos avanzar significativamente en varios rubros de tipo social y de infraestructura en beneficio de las familias Tamazunchalenses", mencionó Baldemar Orta López. Destacó que como representante del municipio se busca siempre poder avanzar más en las acciones de gobierno, sin embargo, dijo, se entiende que los tiempos que se viven actualmente no han sido fáciles para todos los municipios, a pesar de ello subrayó que se lograron durante el primer año 176 obras y muchas acciones en todo el municipio, que finalmente son el resultado de las gestiones y del trabajo que el Gobierno Municipal realiza en conjunto con las autoridades. "Lo que realizamos fue distribuir los recurso en las obras que la ciudadanía nos planteó como sus prioridades, esperamos que el 2017 tengamos mejores posibilidades, aunque igual, tengo que reconocer, se presume también que será un año complicado en torno a presupuestos, pero con la responsabilidad que hemos ejercido haremos que ese recurso nos sirva para hacer más y finalmente eso se refleje en beneficios para la ciudadanía". Finalmente Baldemar Orta López a nombre propio y de su familia deseó a todos los tamazunchalenses: "de corazón que este año sea de mucha prosperidad, de bienestar, de salud y de mucho trabajo. Ojalá que todas esas metas y objetivos los podamos encontrar en el transcurso del año, les mando un abrazo y por supuesto muchas bendiciones".