Cierran las gasolineras al agotarse combustible largas filas en fin de año Previo al incremento al costo del combustible las estaciones de servicio del municipio dejaron de vender, señalaban que no había hidrocarburo en depósito. Tamazunchale, S.L.P.- Cientos de automovilistas hacían largas filas en las gasolineras, en espera de poder abastecerse de combustible antes de salir a carretera a visitar a sus familias en víspera del Año Nuevo, sin embargo en algunas estaciones de servicio nuevamente se había agotado el hidrocarburo. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Algunos establecimientos suspendieron el servicio durante la mañana de este sábado, ante el anuncio de que no había combustible en depósito. Durante la mañana de este sábado se vieron cerradas algunas de las gasolineras locales, debido a que no contaban con combustible, colocando en el acceso señaléticas con la leyenda; “Precaución”, “área fuera de servicio” o impidiendo el acceso con tambos de basura, reanudándose el servicio posterior de las once de la mañana. Fue alrededor del mediodía cuando las gasolineras se encontraban a su máxima capacidad, hora en la que muchos automovilistas pretendían salir a carretera para pasar el Fin de Año con sus familiares, por lo que tenían que hacer largas filas, para poder abastecerse con el llenado de su tanque. Debido a esto, se provocó un congestionamiento vehicular en los accesos, así como a la circulación de la carretera federal, de igual modo en el Boulevard 20 de Noviembre. Ya una vez ingresados los automovilistas a los carriles de surtido, los despachadores les mencionaban que solamente surtían gasolina a los tanques de las unidades, ya que algunos conductores, pretendían llenar algunas garrafas pero no se les estuvo permitiendo. Hay que hacer mención que el día domingo 1 de enero ya de este año nuevo 2017, las gasolineras amanecieron con el nuevo precio marcado para su venta en las maquinas de surtido, el cual fue de un 20%, causa por la que también, la población quería anticiparse llenando combustible una noche anterior, mismo que ocasiono el desabasto. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Gasolinazo no enciende al país Madres de familia e hijos afectados por tráfico vehicular Concluye ocho talleres en las distintas colonias 2017 será un año de intenso trabajo por Tamazunchale Calentamiento de vehículos por tráfico en la Av. Juárez