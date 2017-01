Gasolineras causaron caos en el último día del año Limitaban la cantidad a comprar, no abrieron todas las bombas despachadoras y PROFECO tuvo que intervenir La gran mayoría de las gasolineras de la ciudad, generaron caos desde temprana hora de este sábado ya que limitaban la cantidad a cargar a los automovilistas o bien no abrieron todas las bombas expendedoras lo cual generó largas filas de coches que tuvieron que esperar para ser atendidos siendo necesaria la intervención de la enlace de la PRFECO Edna Denisse Ortega Zapata. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios LOS CONDUCTORES TUVIERON que esperar casi una hora para ser atendidos tras el caos generado en las gasolineras Cabe recordar que desde el primer minuto de este domingo la gasolina sufrió una vez más un incremento en el costo por litro por lo cual muchos ciudadanos quisieron aprovechar el sábado que su costo aún se ubicaba por debajo de los 14 pesos y otros más acudieron a cargar el tanque de su vehículo ya que por ser fin de año iban de viaje a otra ciudad. En la gasolinera del puente negro del grupo Energéticos, varios automovilistas refirieron que los despachadores tenían la orden de solo abastecerles de 200 pesos por persona. Al sitio arribó Ortega Zapata pidió dialogar con el responsable del lugar pero éste se negó a salir de su oficina y ante la insistencia de la funcionaria de que no tenían por qué racionar el combustible porque no había desabasto, minutos más tarde el personal optó por operar de manera normal. En la gasolinera ubicada a la altura del distribuidor vial sur conocido como la “Y Griega”, solo tenían funcionando una bomba causando largas filas de automovilistas. Lo mismo pasó en el negocio ubicado frente al Cuartel Militar hasta donde arribó Edna Denisse Ortega quien tras entrevistarse con la responsable, ésta se comprometió a mantener el servicio de manera normal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cortadores de caña emigran por empleos más seguros Alumna del COBACH 06 se queja del transporte público 14 bebés nacen diariamente en el hospital regional Hechos de tránsito subieron en Diciembre Letal combinar alcohol con bebidas energéticas