Hechos de tránsito subieron en Diciembre Entre ellos la puesta a disposición de personas detectadas conduciendo en estado de ebriedad. Ciudad Valles, S.L.P.- La temporada decembrina a decir de la Procuraduría de Justicia en el Estado, son los delitos derivados de hechos de transito los que registran un aumento considerable; entre ellos la puesta a disposición de personas detectadas conduciendo en estado de ebriedad. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Durante diciembre se eleva ante el MP el conocimiento de hechos de tránsito. De acuerdo a lo informado por Francisco Pablo Alvarado Silva, Sub Procurador de Justicia de la Zona Huasteca Norte, son más en esta temporada de fin de año los casos que son turnados ante el agente del ministerio público surgidos de hechos de tránsito, provocados tanto por faltas al reglamento como por condiciones climatológicas, de los cuales, en el mes pasado se dio cuenta de cinco personas fallecidas. Señaló que una de las principales causas de puestas a disposición es el conducir en estado de ebriedad, delito por el cual ahora se procede de manera diferente de acuerdo al nuevo código de procedimientos. Indicó que ahora, cuando una persona es detectada conduciendo ebria por la policía, es puesta a disposición y el fiscal tiene 48 horas para resolver, pero en su generalidad la sanción privativa de libertad es excepcional, por lo que el MP los deja en libertad pero no quiere decir que no queden sujetos a proceso. Agregó que de acuerdo al procedimiento en un lapso no mayor a cinco días, el fiscal presenta la formulación de imputación en libertad ente el juez, quien a su vez cita al involucrado a una audiencia donde le impone medidas cautelares, que pueden ser desde una sanción económica, una revista periódica o en su caso que una institución de salud lo atienda por su adicción, y el juicio continúa hasta su término, por lo que no quiere decir que las personas detectadas conduciendo ebrias ahora no se les castigue, solo que se siguen procedimientos diferentes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Gasolineras causaron caos en el último día del año Cortadores de caña emigran por empleos más seguros Alumna del COBACH 06 se queja del transporte público 14 bebés nacen diariamente en el hospital regional Letal combinar alcohol con bebidas energéticas