Cortadores de caña emigran por empleos más seguros Debido a la temporada, las asociaciones de productores de caña de azúcar se encuentran batallando para conseguir cortadores locales que quieran trabajar, ya que una gran parte de estos han emigrado a otras partes del país para tener empleos fijos y mejor pagados. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Cortadores ya no quieren trabajar en la caña y emigran a otros estados. Carlos Iván Torres Morales, Presidente del Grupo Ejidal de Producción Cañera, señaló que a la fecha como agrupación, cuentan con un déficit aproximado del 30 por ciento de cortadores que en esta zafra deberían estar trabajando en el campo, es decir que solo lograron contratar 400 de los 600 requeridos, y esto no por que cuenten con el recurso para pagarles. Agrego que incluso se les está ofreciendo un mejor pago por su trabajo, ya que de 38 pesos por tonelada, ahora les pagaran 42, además de prometerles despensas en los días 25 de Diciembre y 1 de Enero, pero ni así quieren salir a trabajar, situación que los mete en problemas en la zafra ya que a esto se le suman los días que no puedan cortar con las cosechadoras por falta de piso. Señalo que una gran cantidad de cortadores locales están emigrando a ciudades como Monterrey o Reynosa, incluso los estados unidos en busca de mejores empleos y sobre todo permanentes. Torres Morales, enfatizo que este no es solo un problema del grupo ejidal, dado que la falta de cortadores está afectado a todas las agrupaciones, ya que de un total de 2 mil 300 cortadores que deberían de andar en campo, solo pudieron contratar mil 800.