Gasolinazo no enciende al país

A través de mensajes de texto y publicaciones redistribuidas en las cuentas de Facebook, whatsapp y Twitter, “me sumo a la convocatoria de ciudadanos libres, te esperamos el miércoles 4 enero 2017, a las 10 am en plaza principal para pedir a gobernantes eliminen incrementos a la gasolina y canasta básica y se aplique incrementos salariales, tu presencia es importante, corre la voz, has extensiva a tu familia y amigos, esta invitación” reza una de las convocatorias. En Valles también circula el mensaje “Vale la pena perder un día de salario, yo lo voy a perder porque no voy a trabajar, para asistir, podemos ganar más si asistimos” el llamado de Matilde Hernández a los que se conoce otras organizaciones como el movimiento social de lucha por la tierra de Miguel Ángel Guzmán Michel y el ex candidato a la alcaldía Ricardo del Sol se han sumado. En Tamazunchale el Frente Ciudadano Salvador Nava Martínez también convocó a manifestarse por el incremento a la gasolina en el resto de los municipios hasta el momento no hay reportes no de escapes del combustible ni inconformidades.