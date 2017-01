IMSS SLP RECIBE AL PRIMER BEBÉ DEL AÑO

Una hora más tarde, el Hospital General de Zona No. 1, en la capital potosina, recibe a una bebé de 2 kilos 900 gramos, en excelentes condiciones de salud, a las 02:30 horas. En el Instituto Mexicano del Seguro Social se brinda atención de calidad y calidez a todas las madres derechohabientes y prosperahabientes, desde las primeras semanas de gestación, otorgando un parto seguro tanto para la madre como para el bebé. En 2016 se recibieron en el IMSS San Luis Potosí, aproximadamente 14 mil 623 recién nacidos, quienes desde los primeros minutos del nacimiento, se integraron al programa “Alojamiento Continuo” a lado de sus madres para ser alimentados con leche materna y garantizar un sano crecimiento. Alrededor de 6,200 niños y niñas fueron recibidos en el Hospital General de Zona No. 01 del IMSS, en el 2016, de los cuales un 12.2.% corresponden a nacimientos de bebés prematuros. Un 35% de los partos registrados en este hospital corresponden a cesáreas y un 75% a partos normales. Además, se lleva un control prenatal antes y después del nacimiento lo que permite recibir una atención de calidad integral tanto a la madre como al bebé. En el Hospital General de Zona No. 06, de Ciudad Valles, nacen alrededor de 111 niños y niñas en promedio mensual. Durante el 2016 se atendieron aproximadamente mil 340 recién nacidos. En el programa IMSS Prospera se registraron más de 7 mil 083 nacimientos, 3 mil 478 niñas y 3 mil 605 niños, de los cuales mil 852 fueron por cesárea.