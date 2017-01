Apreciaciones Estrenamos año, la euforia de celebrar con nuestra familia que atravesamos todo un año lleno de retos, de incertidumbre económica pero sobre todo agobiados por la inseguridad, que en descargo, quizá menos que otros años, pero no lo suficientemente menos como para sentirnos tranquilos, haya hecho posible el olvidarnos momentáneamente de lo que nos espera en el mismo sentido en este año 2017 que se aprecia con un tono de los tiempos previos a las devastadoras devaluaciones que no solo no nos dejan avanzar, por el contrario, nos han hecho retroceder. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios En un mundo globalizado al que ahora pertenecemos, donde los polos del hemisferio ya no están tan retirados como hasta hace pocos años, y lo mismo impacta lo que ocurra a países como Japón o China, o las resoluciones que tomen en la Unión Europea, antes con la decisión de Grecia de mantenerse, ahora con Rusia. Lo mismo influye la sobreoferta de petróleo que hacen otros países que devalúan el petróleo mexicano y nuestra moneda frente a un dólar que desde siempre ha influido en el comercio de nuestro país. Lllegar al año 2017 representa todo un reto en el que los indicadores son de muy poco crecimiento, con la gasolina históricamente más cara que amenaza que el resto de los insumos y servicios se incrementen, con el precio del petróleo sin expectativa de incremento, y por si fuera poco, con la amenaza del presidente de la nación más poderosa y vecino nuestro, Donald Trump, de correr a los millones de mexicanos radicados desde hace años en Estados Unidos y cambiar las condiciones o anular un tratado de libre comercio que nos representa 10 millones de empleos en México. Sin embargo, los mexicanos ya estamos curtidos en ese tipo de embates a la economía, quizá aún no dimensionamos el impacto que tendrá en nuestras familias todo lo anterior, pero lo que si estamos claros que venga lo que venga, estaremos de pie y con el ánimo a la par de un carácter que no nos da tiempo de lamentarse, por el contrario, son tiempos de mostrar la casta y la inteligencia. Cada crisis que hemos soportado nos ha fortalecido como personas, como instituciones y como empresas y si bien ahora tenemos en puerta un nuevo impacto a la sociedad, también las condiciones para enfrentarlo son diferentes. En realidad en el sexenio pasado la gasolina aumentó en un 69 %, aunque el aumento fue paulatino, en este sexenio el incremento ha sido de algo así como el 30%, aunque se habrá de resentir porque fue prácticamente de un solo golpe, el gobierno justifica lo anterior con la liberación de precios que antes amortiguaba sus costos de arrastre pero que paulatinamente, junto con los derroches, encaminan a Pemex hacia la quiebra. Con esta medida gobierno habrá de recaudar algo así como 73 mil millones de dólares. En fin, para los mexicanos siempre ha sido caminar cuesta arriba, casi nunca ha sido terso el andar, será cuestión de tomar medidas de ahorro en lo que se refiere a empresas que mantienen empleos, ser mas eficientes en sus procesos, y en lo que respecta a las familias, igualmente tendremos que ubicarnos en lo básico, en las compras estrictamente necesarias. La pregunta obligada, en el ámbito político es que si estas nuevas adversidades habrán de influir en el entorno político, en la toma de decisiones tanto de cúpula como las que toma la sociedad cuando se le pregunta. 2017 representa todo un reto para todos los mexicanos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones