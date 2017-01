Áreas de la alcaldía ya funcionan al 100 por ciento: Amador Por otra parte aseguró que todos los elementos de la Policía Municipal ya pasaron los exámenes de control y confianza y que están en espera del permiso de portación de arma. HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Guillermo Amador, alcalde municipal. Frase: Durante estas fechas decembrinas no se dieron vacaciones en la alcaldía por que se busca atender a la población que viene de visitas en esta temporada al municipio y aprovechan para realizar algún trámite. Jaltocán, Hgo.- Las áreas del Ayuntamiento ya se encuentran funcionando al 100 por ciento, todos los cargos fueron ocupados y en cada uno de ellos se respetaron los perfiles para la colocación de los servidores públicos. Informó lo anterior el alcalde Guillermo Amador Lara, quien explicó que todos los puestos del ayuntamiento fueron ocupados asegurando que en cada uno de ellos los perfiles fueron respetados, por lo que a partir del mes de enero dijo que habrá una mayor coordinación con cada una de las áreas que integran el Ayuntamiento. Amador Lara informó que durante estas fechas decembrinas no se dieron vacaciones en la alcaldía por que se busca atender a la población que viene de visitas en esta temporada al municipio y aprovechan para realizar algún trámite. Por otra parte aseguró que todos los elementos de la Policía Municipal ya pasaron los exámenes de control y confianza y que están en espera del permiso de portación de arma, y que para reforzar la seguridad han recibido prestada una unidad de la policía estatal. Explicó que en la alcaldía cuentan con mucha necesidad de unidades por ello es que se ha pedido una prestada para seguridad, pero que áreas como DIF, ambulancias para traslados, y para obras públicas también requieren de vehículos por lo que realizará las gestiones para que pueda ser atendida dicha necesidad y las áreas puedan mejorar el servicio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Gran final del Tradicional Torneo Navideño Jaltocán 2016 Pide salud no tener chiqueros cercanos a los hogares Ante la falta de recursos no se entregarán premios a los ganadores del torneo navideño Saldo blanco durante festejo de navidad Alcalde inauguró tradicional torneo navideño de fútbol