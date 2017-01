“Gasolinazo” afectará a la población vulnerable “Es un incremento que afectará a todos los mexicanos y realmente el presidente de la república, Enrique Peña Nieto dijo que con la reforma energética íbamos a vivir mejor y que no iba a subir la gasolina ni la luz, pero nos estamos dando cuenta que no es cierto”. Nicolás Martínez Florez. Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Nicolás Martínez Flores, dijo estar en contra del llamado “gasolinazo”. Frase: “Realmente no ha servido para nada nuestro voto, porque no ha sido respetado por los legisladores, ellos llegan al congreso, hacen lo que quieren, lo que dice el presidente de la república es lo que hacen y aprueban, sin consentimiento de los electores”. Atlapexco, Hgo.- Vecino de este municipio se manifestó en contra del “gasolinazo” que entró en vigor el día de ayer 1 de enero, ya que afectará a todo el sector de la sociedad, en especial para aquellas personas de escasos recursos, ya que se prevé un aumento en todos los productos de la canasta básica. Entrevistado sobre el tema, Nicolás Martínez Flores, de la colonia Humberta Hernández Tovar expresó que el incremento afectará a todos los mexicanos, no sólo a los de este municipio y región; “es un incremento que afectará a todos los mexicanos y realmente el presidente de la república, Enrique Peña Nieto dijo que con la reforma energética íbamos a vivir mejor y que no iba a subir la gasolina ni la luz, pero nos estamos dando cuenta que no es cierto, que realmente nos va a perjudicar, ya hubo incremento y a cada rato está subiendo, no nos están cumpliendo”. Asimismo, y respecto a los diputados locales y federales que han aprobado cada una de las reformas del presidente de la república, en especial la energética, nuestro entrevistado manifestó “realmente no ha servido para nada nuestro voto, porque no ha sido respetado por los legisladores, ellos llegan al congreso, hacen lo que quieren, lo que dice el presidente de la república es lo que hacen y aprueban, sin consentimiento de los electores”. Reconoció que con todo lo anterior les afectaría porque además de subir la gasolina también subirían todos los productos de la canasta básica, “nuestra preocupación es que no nos alcanza lo que ganamos porque suben todos los productos y el salario mínimo no alcanza… realmente no nos alcanza, con 80 pesos, que es el salario mínimo no alcanza para nada”. Respecto al boicot para no comprar gasolina, expresó que aunque se lleve a cabo, al cuarto día se tendrían las filas en las gasolineras para adquirirla “tenemos que movernos, es una necesidad que la gente se mueva, que los productos se trasladen para poder consumirlos”. Finalmente lanzó una invitación a los legisladores que vean por los ciudadanos, por la gente que votaron por ellos y espera que ya no exista más aumentos a la gasolina. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Salió volando por los aires al chocar con una camioneta Rebasadas las unidades del servicio de transporte Brinda resguardo SPM en bailes de las comunidades Conoce inquietudes de mujeres de Cochotla, alcaldesa Entrega más ayudas funcionales la presidenta municipal