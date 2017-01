Apreciaciones Y cerraron carreteras en el Estado de Hidalgo, mientras en San Luis Potosí esto fue muy suave en Hidalgo los cierres carreteros intermitentes se dejaron sentir y en serio. Luego de unas ansiadas vacaciones al regresar por la sierra gorda a la altura de la gasolinera de Zimapán y la gasera que está enfrente era amenazada con cierre. Pero mire nomás era parte de lo que ya se vive en Hidalgo por que grupos de pobladores llevaron a cabo bloqueos carreteros en protesta por el aumento de la gasolina, mismos que habían convocado para el domingo por medio de redes sociales, los cuales hasta el cierre de esta nota continuaban en toda la carretera federal México-Laredo, México Querétaro, Escobedo, Palmilla Querétaro. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios En Hidalgo el primer bloqueo se suscitó la mañana de ayer en la carretera México-Laredo a la altura del Jiadhi perteneciente al municipio de Arenal, donde un grupo de pobladores lanzaron consignas contra gobierno federal, mismos que días antes ya habían realizado una caravana vehicular por las calles de dicho municipio, buscando hacer conciencia a la ciudadanía. El otro bloqueo se suscitó en la misma carretera federal a la altura de La Lagunilla perteneciente a San Salvador, donde un pequeño grupo e identificado con el partido Morena comenzó a bloquear la carretera, de igual forma lanzando consignas contra gobierno por el alza a la gasolina, mismo que negaron el paso a unidades de transporte público. Más tarde en Yolotepec y Patria Nueva de igual forma grupos de pobladores realizaron bloqueos carreteros, y de manera simbólica arribaron a gasolineras cercanas, donde las clausuraron con pancartas así mismo fue necesario la presencia de la policía estatal ante el temor de que realizaran actos vandálicos en las estaciones de gasolineras. Otras gasolineras de dicha zona optaron por suspender el servicio, así mismo líneas del trasporte Público se vieron en la necesidad de buscar otras vías alternas pues era ya un grave problema los bloqueos, solo que no se observaron ahora gente inconforme contra los bloqueos, al contrarios traileros, y choferes de vehículos en muchos tramos se bajaron a respaldar el movimiento. A las 4 de la tarde en el municipio de Zimapán la Unión de Transportistas se plantó sobre la carretera federal, Valentín Trejo Benites líder de los mismos acusaba el repudio contra el gobierno federal además de hacer un llamado a los ciudadanos a sumarse, pidieron a los legisladores federales y senadores echar abajo ese incremento a los energéticos. El problema de fondo en el transporte es que hay vaticinio que el impacto se verá en el desempleo, bueno eso dicen, veremos como sigue el desarrollo. El caso de ellos como transportistas aseguraron les afecta. En Julián Villagrán Ixmiquilpan se sumaron a los bloqueos carreteros y posteriormente los Taxistas de las rampa La Huasteca se plantaron a las 4:30 horas de la tarde bloqueando el boulevard Insurgentes a la altura de La Huasteca y según los manifestantes no había horario definido para retirar el plantón. Esperemos que la gente sea consciente y vea el porqué de las cosas. “No podemos seguir amortiguando el precio, no podemos dejar las tarifas al mismo nivel”. Es sin duda un síntoma de molestia y de quejas que se generaliza y todo indica que es el principio si a esto se le suma el momento electoral del 2018 pues habrán de generarse espirales mediáticos para sacar raja política del hecho, eso ni dudarlo. De entre las malas noticias tenemos que destacar también las buenas noticias, de entre las llamas elementos de Bomberos, Cruz Roja, Policía Municipal y Protección Civil de Zimapán rescataron a una niña con síndrome de down, por fortuna solamente intoxicada misma que fue trasladada a tiempo a una clínica. La conflagración sobrevino por un corto circuito, lo destacable fue la rápida acción de los cuerpos de rescate que llegaron a tiempo para salvar a la niña que aun estaba en el interior de la casa habitación incendiada, evitaron que explotarn cuatro tanques de gas butano sustrayéndolos de la conflagración. Señore, de lo malo, también tenemos que aplaudir las acciones de los cuerpos de rescate que se juegan la vida por el prójimo, en este hecho solo daños materiales y la menor intoxicada pero no hubo pérdida humana que es lo más halagador de entre lo grotesco del hecho. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones