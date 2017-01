Por pleito de vecinos quieren echar a la calle a sexagenario Ante la orden de desalojo que le fue notificada recurrió al auxilio del Ayuntamiento para que no sea echado a la calle A un sexagenario de la colonia 12 de Julio su vecina lo quiere correr de un predio en el que ha habitado desde hace 40 años el cual le fue donado por el Municipio en aquel entonces por lo cual, ante la orden de desalojo que le fue notificada recurrió al auxilio del Ayuntamiento para que no sea echado a la calle. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios LA CASA DE FÉLIX RUBIO es humilde y es el único patrimonio en donde cohabitan ocho personas Se trata de Félix Rubio Cruz de 61 años de edad quien dijo tener su domicilio sobre la avenida México entre Costa Rica y Panamá, quien en el mencionado sector y relató que hace años, él habitaba en la colonia Tetuán sin embargo, debido a que es zona de riesgo, el Municipio le donó el lote 65 de la manzana donde vive sin embargo jamás le entregaron escrituras y desde entonces ha vivido como posesionario. Relata que el problema se generó ya que el papá de una de sus vecinas de nombre Guadalupe García Mendoza, el Municipio en aquel entonces le donó tres predios de los cuales vendieron dos. Dicha mujer dijo, ahora le quiere tomar la mitad de su terreno ya que le trazaron mal la superficie cuando hizo la venta, promovió un juicio en su contra y hace poco tiempo fue notificado que tenía que salir del terreno. Rubio Cruz agregó que el único que lo puede sacar legalmente de ese predio es el Municipio y nadie más y denunció que el juez que está llevando a cabo ese proceso está faltando a la verdad y está cometiendo una injusticia. Este lunes el sexagenario se entrevistó con Horacio Olvera Barrón coordinador de asentamientos humanos irregulares y con Raúl Rubio director de Catastro quienes se comprometieron a ayudarlo en defender su patrimonio. “Hoy era el quinto día que tenía para desalojar el predio según por órdenes de un Juez Abel Pérez o algo así porque no sé cómo se llama, pero no entiendo porque ese Juez les está dando la razón a esas personas, la corrupción y el dinero ablanda a cualquier persona” añadió. Indicó que a su edad le es imposible trabajar para sostener a su familia ya que desde hace años sufrió un accidente que lo dejó con lesiones en la columna en donde fue operado por lo cual pide la ayuda del Municipio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ola de manifestaciones por alza a los combustibles Proponen blindar el turismo y comercio usando dólares Gasolineras causaron caos en el último día del año Cortadores de caña emigran por empleos más seguros Alumna del COBACH 06 se queja del transporte público