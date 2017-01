Ola de manifestaciones por alza a los combustibles En municipios como Tamuín, Valles y Tamasopo se realizaron movilizaciones de asociaciones civiles y campesinos Activistas de diferentes partidos políticos, asociaciones civiles y movimientos campesinos, se manifestaron la mañana de ayer en contra del aumento a los combustibles que entró en vigor el primer minuto de este 2017; además anunciaron una serie de movilizaciones para este próximo 4 de Enero. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios En rechazo al alza de los combustibles, organizaciones, militantes partidistas y luchadores sociales se manifestaron la mañana de ayer. Las protestas dieron inicio en el municipio de Tamuin alrededor de las 10:00 horas, cuando alrededor de cien integrantes del Movimiento Huasteco Democrático, encabezados por Said López de Olmos, llegaron hasta explanada de la Plaza de la Amistad, llevando pancartas donde se leían consignas en contra del presidente de la republica Enrique Peña Nieto, y el total rechazo al aumento de los combustibles. Dentro de la misma movilización, y llevando consigo una bandera nacional, los campesinos bloquearon la avenida Pedro Antonio de los Santos, por lo que se interrumpió la vialidad en la carretera Valles-Tampico por varias horas. Mientras tanto en Ciudad Valles, Martin Pérez Hidalgo, presidente de la asociación civil Un Nuevo Valles para Nuestros Hijos, con una pancarta se manifestó sobre la avenida Hidalgo de la Zona Centro, cuestionando lo dicho por el propio presidente de la república, con relación a que en su gobierno no habría aumentos, agregando que los mas afectados por el alza a las gasolinas serán los ciudadanos de a pie. Prácticamente a la misma hora pero en la plaza principal, representantes de MORENA, PRD y PRI, así como el Movimiento Social por la Tierra, también llevando pancartas iniciaron su protesta; Ricardo del Sol, simpatizante de MORENA, señaló que la movilización no obedece a colores ni ideologías partidistas, es solo una muestra de la unidad que deben de tener los Mexicanos ante una medida que nos afecta a todos. Por su parte, Miguel Angel Guzmán Michel, señaló que esta protesta forma parte de las que ya se estaban desarrollando en diferentes partes del país, donde una vez más el pueblo manifestaba su rechazó a las medidas que el gobierno de Peña Nieto, ha tomado y las que solo han beneficiado a las clases altas, mientras que los pobres cada vez siguen siendo más. Agregó que para este 4 de Enero de nueva cuenta saldrían a las calles para rechazar el aumento a los combustibles, así como la nula respuesta a otras peticiones que como organización han hecho al gobierno estatal y federal. Una vez concluida la protesta en la Plaza Principal, los ahí presentes realizaron una caminata hasta el exterior de una gasolinera ubicada sobre la avenida Hidalgo, donde protestaron durante varios minutos, sin que se registraran mayores incidentes. Cabe señalar que al filo de las 11 de la mañana, se reportaba una protesta más en la plaza principal de Tamasopo, por parte de un ciudadano que también colocó algunas pancartas en rechazo a la reforma energética. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Por pleito de vecinos quieren echar a la calle a sexagenario Proponen blindar el turismo y comercio usando dólares Gasolineras causaron caos en el último día del año Cortadores de caña emigran por empleos más seguros Alumna del COBACH 06 se queja del transporte público