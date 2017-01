Apreciaciones Inicia el año nuevo y con ello los proyectos que cada uno realiza, en este sentido quienes deben de tratar de cumplir sus propósitos son los trabajadores de una administración y no precisamente en cuanto a lo político se refiere, sino al hecho del buen trato que deben de brindar a la ciudadanía, sobre todo cuando la crítica va enfocada principalmente a los segundos de los presidentes en una administración como es el secretario general, y en Coxcatlán las quejas en contra de dicho funcionario Asbel Herverth Sánchez continúan lo cual ya cansó al alcalde Manuel Morales Ramírez quien se encuentra analizando la posibilidad de cambios en dicha dependencia a fin de que los ciudadanos que le dieron su voto no se molesten más y le surjan los reclamos de manera directa. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Pero hablando de secretarios generales, el ayuntamiento de Axtla de Terrazas se quedó sin secretario una vez más siendo en este caso por la renuncia de Urias Herrera Pozos quien deja acéfalo el departamento tras haber presentado su renuncia al alcalde Julio César Hernández Reséndiz el día de ayer, siendo esta la tercer ocasión que la secretaría general sufre de cambios, ya que el primer secretario renunció, el segundo falleció en un percance automovilístico y el actual que deja el barco para no afectar según sus palabras la administración municipal, sin embargo el fondo del asunto es porque no se le han cumplido algunas peticiones que el ahora ex funcionario demandaba y sobre todo ante los problemas que arrojaron sus actitudes durante las pasadas fiestas patronales en donde durante todos los días fue visto no en muy buen estado que digamos, al grado de solicitar que fueran dos bandas las que encabezaran la cabalgata y no una como había ordenado el alcalde, entre otras anomalías. En Tancanhuitz, la prepotencia de un agente de la dirección de seguridad pública municipal, estuvo a punto de generar un pleito ya que al querer infraccionar a un conductor de una combi, los compañeros transportistas se unieron y enardecidos discutieron con el uniformado ya que la sanción la consideraban injusta cuando la combi se encontraba estacionada en la rampa designada por el ayuntamiento, y quien se encontraba de manera indebida era una camioneta de un comerciante, sin embargo el agente conocido como “El güero” ha sido señalado en diferentes ocasiones por algunas anomalías, no siendo en este caso la excepción sin detenerse a pensar en el conflicto que provocaba. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones