Aún sin confirmar la toma de protesta del comité directivo municipal el PAN esto después de que Amush Martínez fuera electo como nuevo dirigente en el pasado proceso interno que se llevó a cabo en el mes de noviembre, tampoco se cuenta con los nombres de quienes habrán de ocupar los cargos en la dirigencia. Se ha mencionado que la fecha será el próximo 15 de enero en la capital del estado, en una modalidad que ha sido adoptada por la mayoría de los partidos políticos de concentrar a sus nuevos dirigentes municipales de toda la entidad para que rindan protesta además de tratar de mostrar unidad entre sus militantes. La expectativa se mantiene entre quienes trabajaron en apoyo al grupo ganador ya que esperan ser incluidos en alguno de los puestos de la dirigencia tal como se acordó, aunque no existe una garantía de que esto suceda y señalan estar conscientes de que las traiciones puedan darse ya que no sería la primera vez que sucede. Aún resta una semana de vacaciones escolares, sin embargo ya ayer se observaba la salida de cientos de personas hacia la región del norte, principalmente en la ciudad de Monterrey, ya que son muchas familias las que han emigrado en busca de trabajo con salarios mejor pagados debido a la falta de oportunidades en su lugar de origen. Sin embargo un hecho que resalta es la proliferación de autobuses de transporte privado, es decir aquellos que se rentan para realizar viajes especiales, pero que en realidad se trata de un sistema de transporte público no regulado a bajo costo, ya que a diferencia de las empresas establecidas que cubren las rutas bajo las garantías que exige la ley, estas compañías particulares trabajan de manera libre. Aún así las personas prefieren viajar en estas unidades de modelos más atrasados debido al bajo costo ya que la economía no está para menos, claro está que las autoridades de transporte hicieran lo suyo y revisaran la forma de operar de estas empresas se les sometería las mismas regulaciones que a las empresas establecidas. El problema de la basura en el municipio finalmente se ha podido establecer que ha sido por causa de que las unidades de recolección se encuentran descompuestas y algunas están en espera de recibir las piezas que se requieren para su reparación, lo que ha generado que la cantidad de desechos en los contenedores sigan incrementándose.