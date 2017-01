Apreciaciones Una vez más se constató este lunes que aún la población vallense sigue siendo apática a las circunstancias que les aquejan ya que, de las dos convocatorias de protesta que se tenían programadas hacer el día de ayer, solo un puñado de personas asistieron a inconformarse en contra del Gobierno Federal por el alza a los combustibles. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios La primera de ellas, que según sería una marcha que partiría de la Glorieta Hidalgo y culminaría en la Plaza Principal convocada por los mismos de siempre, como Ricardo del Sol, Miguel Ángel Guzmán Michel, José Luis Martínez entre otros, al final solo fue una manifestación que pasó desapercibida en la ciudad. A las 04:00 de la tarde frente a Palacio Municipal fue la otra convocatoria difundida a través de las redes como WhatsApp y Facebook sin embargo media hora después apenas había cinco personas en el sitio. Aún hay una tercera convocatoria para el día de mañana a la que se han sumado diversas personas que figuran en la sociedad y es, a la que se le ha difundido un poco más así que veremos que tantos ciudadanos inconformes salen a quejarse del gobierno. Ese fenómeno de pocos manifestantes no fue único de Valles, sino en otras partes del País lo que parecía ser un inicio del 2017 con muchas movilizaciones, al final no fue así sino que prefirió la población darse el tiempo de celebrar el Año Nuevo el domingo y solo unos cuantos protestaron. El alcalde de Tanlajás Domingo Rodríguez Martell estuvo en Valles precisamente para sumarse a esa protesta pero al parecer al ver poca convocatoria optó por irse del sitio y después al ser abordado por los medios de comunicación, antes de que le dijeron porque no estaba gobernando en su localidad y atendiendo a sus ciudadanos rápidamente respondió que hasta este martes regresan a laborar de manera normal. Quien que inició la semana y el año muy activo, fue el empresario Adrián Esper Cárdenas quien aprovechando la fecha próxima del Día de Reyes, convivió con paramédicos de la Cruz Roja de Valles. El empresario sigue negando que aspire a buscar un cargo político en el 2018 sino solo en vivir en una ciudad desarrollada sin embargo en la realidad lo que dice la población es otra, pretende figurar para ser visto. Su nombre ha causado comentarios a favor y en contra, a favor han dicho que por lo menos él de llegar a la alcaldía de Valles, no robará recursos del erario público dado que de dinero está llena la familia a la que pertenece y no como los actuales gobernantes que llegan pobres y salen ricos, con casas, autos y millones de pesos. Veremos hasta que momento de este 2017, Esper Cárdenas decide anunciar oficialmente por cual cargo competirá o cual va a ser la forma en como logrará o luchará para que ciudad Valles sea una ciudad desarrollada. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones