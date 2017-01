Iglesia espera encontrar rutas nuevas para fortalecer el evangelio

Manifestó que es elemental buscar nuevas rutas, nuevos rumbos, sobretodo buscar la manera de organizarse con las alternativas necesarias e indispensables para enfrentar la situación de la carestía. Subrayó que ese problema está en todas partes de México “y como siempre, los más pobres son los que más resienten esa carestía; los que mandan, los Legisladores y los Gobernadores esos no piensan en nosotros, piensan en ellos nada más, y sin embargo la afectación es para todos nosotros”, expresó. Dijo que los campesinos son un sector de la población que se ve seriamente afectado por la situación “desgraciadamente los productos del campo no cuestan mucho, son económicos, y la gente tiene muchas necesidades para hacer frente a esta situación”, reiteró. Pidió en su llamado a la población “a mantenerse en la calma, en unidad, organizarnos para hacer frente a estas cosas, y si tenemos la oportunidad, aunque casi nunca la tenemos de hablar con los Legisladores quienes nos representan para que lo hagamos; vemos que terminó el 2016 y como que no nos han representado bien para nada, no han respondido por nosotros, no hablan por nosotros, no dan la cara”, comentó.