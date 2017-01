Mal estado de pista de hielo pone en riesgo a patinadores

Huejutla, Hgo.- Las condiciones en que se encuentra la pista de hielo que se instaló en la explanada de la Revolución Mexicana, no son del todo óptimas y representan un riesgo para quien hace uso de ella. Lo anterior quedó evidenciado en una visita que se efectuó a ese lugar, sitio en el que se pudo comprobar que una parte del área que se destinó para patinar no congela y en ella se aprecia el acumulamiento de las piezas de suelo sintético que se colocó. Pese a esta situación, que en cualquier momento pudiera ser factor de accidentes, se continúa permitiendo el ingreso de las familias que acuden a disfrutar del patinaje sobre hielo, en su mayoría menores de edad que acuden en compañía de sus padres. No obstante, entre los que asisten se escuchan comentarios respecto al mal estado en que se encuentra esta pista e incluso algunos paseantes se llegan a sorprender de que pese a estas malas condiciones y el riesgo que conlleva una situación de esta naturaleza, se permita siga en funcionamiento. En este sentido, destacan el hecho de que mientras en otros puntos del estado se ofrecen esta clase de atractivos cuidando que todo se encuentre en buen estado y que el servicio sea de calidad, en esta zona simplemente se olviden de cuidar estos detalles.