Policía Estatal decomisa artificios pirotécnicos y fueron quemados por PC A través de una denuncia ciudadana fue detectado el lugar de venta HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios En la gráfica los artificios pirotécnicos que fueron decomisados en Ahuatitla, al no contar con permiso de la SEDENA para su comercialización. San Felipe Orizatlán, Hgo.- Elementos de la Policía Estatal llevaron a cabo el decomiso de material pirotécnico en la comunidad de Ahuatitla por no contar con permiso de la SEDENA, por lo que fue entregado a Protección Civil Municipal para su quema. En un operativo realizado durante las vísperas de año nuevo, elementos de la Policía Estatal detectaron una casa en la cual se vendían artificios pirotécnicos sin ningún permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por lo que el material que se vendía en una vitrina afuera de un domicilio de la comunidad de Ahuatitla fue decomisado. El material era vendido en el exterior de un domicilio ubicado en la calle Morelos, propiedad de Román Hernández de 35 años de edad, en donde había una serie de dichos articulos de aproximadamente dos kilogramos de pólvora entre chispas de luz, palomitas y cohetones. Debido a que no contaban con el permiso correspondiente, el material fue decomisado y puesto a disposición de Protección Civil Municipal a cargo Nicolás Antonio Hernández, quienes a bordo de una camioneta Ford Ranger trasladaron la pirotecnia a la cabecera municipal, en donde este lunes fue quemado en los terrenos del Lienzo Charro ante la autorización de la SEDENA y Protección Civil del Estado. Por su parte Protección Civil dio a conocer que los operativos de vigilancia continuarán, a fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía por lo que exhortó a la población que desee vender algún producto de este tipo saquen su permiso ante la SEDENA y a la vez eviten ser sancionados y poner en riesgo la integridad de la población por no contar con las medidas necesarias. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Golpearon a persona de la tercera edad Reportaje eclesiástico: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PARROQUIA DE SAN FELIPE DE JESÚS Conductor que viajaba a toda velocidad volcó su unidad Se espera buena participación de atletas en la Carrera León Conflicto en Huitzitzilingo por construcción de obra