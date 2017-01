Señal saturada en celulares causa molestia en usuarios Turistas en su mayoría se mostraban decepcionados al llegar a los puntos donde les notificaban sí podrían conectarse a cualquier red social a través de la señal digital. Huichihuayán, S.L.P.- Molestia causó en usuarios de telefonía celular la lentitud con la que respondieron los aparatos digitales desde la mañana de ayer lunes, pues se acentuaron las limitaciones de conexión que de por sí se sufre al interior de los municipios en la Huasteca. Sin categoría | Huichihuayán 0 Comentarios Se alentaron celulares por presunta saturación de señal digital. Turistas en su mayoría se mostraban decepcionados al llegar a los puntos donde les notificaban sí podrían conectarse a cualquier red social a través de la señal digital, ya que a pesar de conocer que en varios municipios de la región las conexiones satelitales están limitadas o son nulas, tenían el entendido que había ciertas zonas donde podían tener comunicación. Pero frustración no sólo radicó en los visitantes a la zona, sino también en pobladores, quienes tampoco entendían el motivo por el cual en sectores donde no deben existir problemas de conexión, esta vez sí lo tenían. Las rabietas, desesperación y hasta enojo que expresaban algunos no era suficiente para poder tener la comunicación que requerían a través de sus celulares o tabletas, lo que muchos lo atribuyeron a la saturación en las redes o uso de las señales digitales ante el incremento en la afluencia de personas que se dio durante esta temporada a la Huasteca. Negocios, bancos u otros dispositivos electrónicos o digitales, funcionaron con normalidad, dejando únicamente a los usuarios de las redes sociales sin la posibilidad de presumir (en tiempo real) su estancia por la Huasteca a través de imágenes fotográficas o de video. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA A pesar de la mercadotecnia Huehuetlán aún vive tradiciones Caminatas “kilométricas” para poder llegar a su secundaria Habitantes de “Complemento” piden arreglo de caminos Mañana torneo femenil de futbol 1 millón 727 mil pesos aplicaron en la “Nicolás Zapata”