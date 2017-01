¡Cierran comercios por pánico! Un grupo de personas atacó a pedradas los comercios, inclusive se mencionaron algunos saqueos a los locales. Ixmiquilpan, Hgo.- A primeras horas de la mañana, comenzaron a movilizarse diferentes grupos a lo largo y ancho de la ciudad con la finalidad de cerrar los establecimientos de empresas trasnacionales y gasolineras. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios El líder de la Unión de comerciantes señaló que las acciones que se están tomando no son las adecuadas. El plan de acción, inició con unos manifestantes a la altura de la comercial mexicana, en donde cerraron sus instalaciones con la finalidad de evitar que obtuvieran ingresos y paralizar la economía. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, un grupo de “encapuchados” a bordo de una camioneta, color verde, armados con palos y piedras circularon por el centro de la ciudad cerrando establecimientos a diestra y siniestra, provocando la paralización en la economía local. Tras las manifestaciones por el alza en el precio de la gasolina, en el barrio de San Antonio, los actos vandálicos no se dejaron esperar. Todos los establecimientos de la calle Cecilio y Ramírez bajaron sus cortinas, intimidados por los actos vandálicos de un grupo de personas atacó a pedradas los comercios, inclusive se mencionaron algunos saqueos a los locales ahí establecidos; el líder de la Unión de comerciantes señaló que las acciones que se están tomando no son las adecuadas en invitó a los ciudadanos a hacer las manifestaciones de manera pacífica. “Yo creo que estas acciones nos afectan a todos, no solo a los comerciantes, creo que la opinión de todos es válida, sin embargo creo que afecta a la comunidad, a los comerciantes, a las amas de casa, a la gente que nos visita. Hace un momento que se soltó la trifulca, había mucha gente corriendo, gente asustada, mamás corriendo con niños corriendo despavoridos, fue un caos”, explicó. Agregó, “Las acciones que se tomaron no son adecuadas, creo que ha faltado tacto de las personas que están al frente de esto, tanto en el aspecto de ver los pros y los contras de las decisiones que están tomando, a mí me gustaría invitar a la población a no caer en conflictos entre nosotros mismos. A evitar caer en confrontaciones con amigo y familiares, por las diferentes opiniones y sentir de las personas. No hay que caer en la confrontación, no hay que hacer vandalismo, no se gana nada amedrentando a las personas. Hay que tomar acciones pacificas a beneficio del pueblo no de líderes o de agrupaciones con fines políticos.” Sobre los supuestos saqueos, prefirió no hacer declaraciones hasta reunirse con sus agremiados para evitar otra ola de pánico y provocar alarma en la población. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA ESTUDIANTES AFECTADOS SE DESLINDA MORENA DE ACTOS BANDALICOS Gimnasios suben demanda casi al 200% Prevención de violencia de género desde la familia Uva hasta en 140 pesos en Ixmiquilpan