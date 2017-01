SE DESLINDA MORENA DE ACTOS BANDALICOS Ixmiquilpan, Hgo.- A causa del cierre de diversas carreteras que se suscitó desde el día lunes en la tarde, diferentes grupos se organizaron para llevar a cabo el cierre de empresas trasnacionales en donde aseguran que este es un movimiento que va en contra del gobierno y no del comercio local. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Manifestantes del grupo MORENA aseguran, que se suman a este movimiento en contra del gobierno. Manifestantes del grupo MORENA aseguran, que se suman a este movimiento en contra del gobierno, dejando en claro que no tiene líderes ya que nadie está levantando banderas de ningún partido político u organización, por lo que es un movimiento social pacífico, “aquí no hay partidos políticos, solamente gente cansada por las injusticias y cansadas de los incrementos en la gasolina y las afectaciones que esto genera”. “Si queremos ganar esta lucha, tenemos que hacerlo de manera pacífica y unidos, nuestros compañeros del Mercado Morelos y compañeros que tienen locales en el centro no son nuestros enemigos, aquí el único enemigo es el gobierno, es Enrique Peña Nieto, Omar Fayad, es David Penchyna y todos los diputados y senadores que aprobaron esta reforma energética que hoy nos está afectando”. “Este movimiento envía un saludo y nuestras sinceras disculpas a todos los negocios que se han visto afectados con estos actos de vandalismo, que se han registrado en Ixmiquilpan, nosotros como movimiento civil en contra del gasolinazo nos unimos, protestamos y repudiamos estas acciones”. “El gobierno espera es que el día de hoy nos cansemos y que para el día de mañana nos quedemos en nuestras casas y que ya no hagamos nada, pero tenemos que organizarnos bien, de tal forma que no generemos afectaciones en el comercio local, hay que entender que con el cierre de las carreteras también nos estamos afectando nosotros, porque dañamos al negocio, por lo que invitamos a la ciudadanía a organizarnos bien y tomar acciones que concreten ideas claras mismas que nos ayuden para emprender acciones que realmente vallan en contra del gobierno y no del comercio local”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA ESTUDIANTES AFECTADOS Gimnasios suben demanda casi al 200% Prevención de violencia de género desde la familia Uva hasta en 140 pesos en Ixmiquilpan Desmiente y se deslinda UCD de supuesto usurpador