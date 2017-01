ESTUDIANTES AFECTADOS Ixmiquilpan, Hgo.- “Estamos de acuerdo y apoyamos a los mexicanos que están en protesta por el aumento de gasolinazo, pues en lo personal y a todos los estudiantes que salimos de nuestro municipio en este caso Ixmiquilpan, nos afecta ya que aumenta el costo del pasaje para trasportarnos y así mismo por las calles cerradas no podemos acudir a clases, ya que yo como estudiante de la Universidad Politécnica de Pachuca entramos a clases el miércoles 03 de enero iniciamos clases”. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Los estudiantes piden que los dejen llegar a sus escuelas. Fueron las palabras de Luis Aldo Cortez González, estudiante la universidad quien ante esta redacción comenta la postura de varios estudiantes de nivel superior que se encuentran afectados por el cierre de carreteras, con dirección a la ciudad de Pachuca, de igual manera piden el apoyo para que se les otorgue el paso para acudir a su institución. “Solo les pedimos a las personas que están en el bloqueo que nos permitan el paso a estudiantes que ya inician clases estos días así mismo realizar unas protestas pacíficas sin ninguna violencia posible, pues somos un pueblo unido y lo hemos demostrado, que no caigamos en violencia ni en provocaciones por grupos ajenos”, indicó. De igual manera resaltar que no solo ésta institución educativa inicia labores estudiantiles esta semana, ya que la Universidad Autónoma del Estado del Hidalgo reanudará clases y así también en Ixmiquilpan la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital suspendió clases, ya que al no haber transporte estos decidieron suspenderlas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA SE DESLINDA MORENA DE ACTOS BANDALICOS Gimnasios suben demanda casi al 200% Prevención de violencia de género desde la familia Uva hasta en 140 pesos en Ixmiquilpan Desmiente y se deslinda UCD de supuesto usurpador