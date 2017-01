Felipe Calderón, Kumamoto, Gerardo Méndez y Sariñana estarán en Valles

Lo anterior fue informado por Andrés Vázquez Torres creador y promotor de ese evento quien añadió que la tercera edición “va a ser más grande, gratis pero van a venir personalidades de nivel nacional internacional, pero no vienen a actuar o a cantar sino a dar una conferencia sobre el ámbito ecológico y sustentable de ciudad Valles que actualmente no es parte del urbanismo” dijo. Aunque el proyecto contempla hacerse en mayo, señala que la intención es traer a tres actores o artistas así como a tres de ciudad Valles quienes en un lapso de 3 horas expondrán sus ponencias. El evento dijo, se tornará en un congreso político porque se tiene confirmada la presencia de Pedro Kumamoto, de Felipe Calderón y se continúa en diálogo con el ex presidente Vicente Fox para que acceda a venir. “Va a ser un evento más grande, va a haber más gente, será cupo limitado y queremos algo más privado y será gratuito” explicó y pidió a la población estar al tanto de los medios de comunicación para cuando ya se tenga el lugar y el día cuando se llevará a cabo ese importante evento.