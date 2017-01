Sin avisar aumentaron 5 pesos a la tarifa del pasaje: usuarios afectados Existe molestia en pasajeros, debido a que este incremento fue sin previo aviso, por lo que solicitan a las autoridades tomar cartas en el asunto. Chapulhuacán, Hgo.- Sin previo aviso, la tarde de ayer, el costo del pasaje del transporte público de la ruta Tamazunchale- Chapulhuacán, aumentó de manera considerable, generando la molestia de los usuarios, ya que no les fue notificado. Chapulhuacán | Chapulhuacan 0 Comentarios Usuarios de la ruta se quejaron por el aumento ya que no les avisaron. De acuerdo a la queja de los pasajeros que se comunicaron con este medio, dieron a conocer que fueron sorprendidos, pues por la mañana de este martes, el costo del pasaje seguía costando 25 pesos, sin embargo por la tarde, el costo ya era de 30 pesos, lo que causo asombro y molestia por este incremento. “Entendemos que es necesario aumentar el pasaje, sabemos de los altos costos ahora de la gasolina y el diésel, pero por lo menos que nos avisen, que nos digan con tiempo, así uno no sale tan limitado para el pasaje, de ida y vuelta ya serán 60 pesos, y ya los empezaron a cobrar, nos agarraron sin decirnos nada, ojalá que se tome cartas en el asunto”, indicó una de las quejosas. Cabe mencionar que al respecto, se trató de localizar al representante de la ruta, Ubaldo Hernández Guzmán, para que diera a conocer la situación, sin embargo no fue posible localizarlo, por lo que se espera marque su postura en próximos días. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Saldo blanco en fiestas de fin de año: PC Anuncia alcalde construcción de UBR Colocan contenedores de basura en las calles Bancas al quiosco piden al Alcalde Si hay servicio en presidencia