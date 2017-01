Y es que en este sentido hasta las corporaciones policiacas acudieron al domicilio del abogado para corroborar que presuntamente se había ahorcado, siendo recibidos por el mismo “Corbalá” que al final terminó molesto ante el rumbo que tomó la broma.

Mientras tanto en la administración del mismo municipio de Axtla de Terrazas sigue su curso a pesar de la renuncia del ex secretario del ayuntamiento Urías Herrera Pozos, ya que será el día de hoy cuando se determine quien tomará el cargo a partir de la fecha, lo cual resulta interesante dicha reunión ya que los regidores podrían estar o no de acuerdo con la propuesta que presente el alcalde Julio Cesar Hernández Reséndiz, ya que hasta el momento solamente existe una, la cual en caso de no ser aprobada generará que se lleve a cabo otra sesión o se tomen acuerdos que puedan presentar los ediles.

Es sabido que en todos los ayuntamientos para que el presidente (a) pueda sobre salir o quedar bien con la población, es necesario contar con un equipo de trabajo que se ponga la camiseta y que no afecte los trabajos que se llevan a cabo por parte de cada dependencia, lo cual en Tancanhuitz no aplica a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal los cuales son señalados de la constancia con la que solicitan la tradicional “mordida” a visitantes y lugareños, generando ya molestia entre los mismos y generando que las acciones que emprendió el alcalde Rodolfo Aguilar Acuña hasta el último del día del año se manchen, sobre todo cuando en este sentido es señalado de forma directa el grupo encabezado por el director de la corporación Iram Alejandro Viñas, quien durante los operativos lleva a cabo dichas acciones en espera de que no se entere de sus acciones el edil.