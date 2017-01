Apreciaciones En la incertidumbre continúan las familias de Pezmayo que se encuentran albergadas en la comunidad de Cacateo, debido a que las dependencias no han logrado avanzar en los estudios que se requieren para determinar cuál es la causa que ocasionó la grieta en el cerro de La Peña y si representa un riesgo real para las personas. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Sin embargo ya los roces entre los habitantes de Cacateo y los albergados han comenzado a surgir de a poco, debido a que la demanda de agua para el uso doméstico se ha incrementado y esto ha generado que se comience a racionar, haciéndose necesario que el ayuntamiento envíe pipas de agua para poder abastecer esta comunidad. Pero a esto se sumó el hecho que no hubiese combustible para las unidades debido a que no había quien firmara los vales para poder acudir, un problema que afectó incluso a las unidades de Protección Civil las cuales se quedaron varadas durante el fin de semana teniendo que valerse de las patrullas de Tránsito Municipal y de la Policía Municipal. Quien hasta ahora no ha aparecido es el director de ecología Fernando Palomares luego de que las cuatro unidades que son utilizadas para la recolección de basura se descompusieran de la caja de velocidades, lo que refleja que los operadores siguen sin tener conocimiento de los vehículos y esto ha ocasionado que se dañen de manera constante. Mientras tanto el problema de la basura en la cabecera sigue creciendo en todos los sectores, lo que ha generado ya reclamos de la ciudadanía en espera de que el director del departamento informe cuando se habrá de normalizar el servicio una vez que todos los departamentos han vuelto a su actividad normal. es de organizaciones y asociaciones civiles en protesta contra el gasolinazo como se han realizado en otros puntos de la región huasteca, aunque con poca respuesta de la ciudadanía que se ha mostrado más intensa en las redes sociales pero en la práctica simplemente demuestra apatía. Por lo pronto ya al menos en las panaderías mostraban un incremento en el precio de las roscas de Reyes argumentando que el costo del gas ha sido la causa principal de que este producto tradicional esté tan caro, aunque finalmente la temporada es lo que encarece el pan debido a la demanda que tiene pero una vez pasada la fecha habrán de bajar nuevamente de precio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones