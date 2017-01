Apreciacione Para el mes de mayo se prevé la presencia en Valles de diversas figuras políticas de talla nacional según lo informado por el joven arquitecto Andrés Vázquez Torres quien asegura que ya tiene confirmada la presencia del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y del diputado federal independiente Pedro Kumamoto. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios De Calderón Hinojosa dijo, de inmediato aceptó ya que éste, aprovecha todo tipo de espacio para impulsar y colocar a su esposa Margarita Zavala como candidata a la Presidencia de la República en el 2018. La fecha aún está algo lejana así que veremos si de aquí a allá no cambian de planes dichos personajes políticos. Sin duda la nota que será abordada durante lo que resta de esta semana es el anuncio de la empresa Ford en donde informa que desiste de sus planes de instalar una planta de producción en el estado de San Luis Potosí. Ello generó que cerca del mediodía el gobernador Juan Manuel Carreras López ofreciera una rueda de prensa a los medios de comunicación en donde dio a conocer su postura. Fue muy notorio el semblante caído del mandatario estatal Juan Manuel Carreras López acompañado por el titular de la SEDECO Gustavo Puente y el Secretario de Finanzas José Luis Ugalde, quien informó que ambas secretarías harán un recuento del monto total que ha gastado su gobierno para que Ford se instalara, recurso que la factoría tendrá que devolverles sin embargo descartó el gobernador actuar penalmente en contra de esa firma. Esto parece ser parte del efecto Trump que está ejerciendo presión en las empresas que tienen plantas instaladas en México, siendo el caso también de la armadora de Chevrolet, a la cual amenazó con imponerle un impuesto aduanal por la importación de las unidades que sean armadas en nuestro país obligando a trasladar la planta hacia territorio estadunidense. Durante estos tres primeros meses del año, la dirección de Abasto Popular no entregará las 25 mil despensas a igual cantidad de personas debido a que hasta marzo, comienzan a liberarse a los municipios los recursos del Ramo 33 pero cuando se reactive, aumentará en su costo de 5 a 10 pesos más. Este 2017, será el último año que se ejercerá dicho programa ya que en el 2015, la anterior administración tuvo que cancelarlo por disposiciones electorales dado que no podían estar entregando ese tipo de apoyos por la cercanía del proceso y lo mismo pasará en el 2018. Este miércoles veremos qué capacidad de convocatoria tienen las redes sociales y también el nivel de indignación que persiste entre la población tras cuatro días de haberse aplicado el alza a la gasolina ya que, se convoca a una nueva protesta en la Plaza Principal. Aunque nadie ha alzado la mano para decir quien convoca sino que todo ha salido del pueblo, a la convocatoria de manifestación se han sumado diversas personas conocidas como el litigante José Matilde Hernández Méndez así como el ex director de transparencia Jesús Sierra Acuña. Y es que el lunes por la mañana, menos de 20 personas logró juntar Ricardo del Sol en la Plaza Principal y ese día por la tarde, nada más asistieron 16 personas a la protesta convocada por las redes sociales. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones