Nuevos reglamentos y actualización de otros aplicará el municipio Asbel Herberth Sánchez, Secretario General del Ayuntamiento, señaló que durante este 2017 habrá nuevos reglamentos tanto sociales como internos Coxcatlán, S.L.P.- El Secretario del Ayuntamiento, Asbel Herberth Sánchez, dio a conocer la actualización y en algunos casos la implementación de nuevos reglamentos, debido a que el municipio presenta algunas lagunas, por lo que por indicaciones del Congreso del Estado, estos deben ser de inmediato puestos en marcha. Coxcatlán | Coxcatlan 0 Comentarios “Corresponden a los reglamentos de Tránsito, mercados y un reglamento sobre espectáculos”; Asbel Herberth Sánchez. “El pasado mes de diciembre se entregó el Manual de Procedimientos, ya que es una nueva obligación que tenemos que tener los servidores públicos, y estaremos revisando tres o cuatro reglamentos, tanto internos como el Bando de Policía y Buen Gobierno para en algunos casos actualizarlos y en otros implementar ciertos requerimientos que nos hace directamente el congreso del estado”, explicó el funcionario. Herberth Sánchez, refirió que estas disposiciones corresponden a los reglamentos de Tránsito, mercados y un reglamento sobre espectáculos, que en el último caso, este nunca ha sido regulado, pues no existe. “Tenemos todo el ejercicio del 2017, ya nos hemos sentado con los asesores para poder revisar las formas y realizar un diagnóstico que nos indique por dónde empezar y los más beneficiados serán la población”, agregó también. Destacó que el primer objetivo que se tiene como gobierno es brindar una atención oportuna “pero el compromiso se está tratando de cumplir y se requiere respaldar con los ordenamientos internos para poderles dar como administración más credibilidad a las personas, en el sentido de que no estemos desfasados o no actualizados”, finalizó Asbel Herberth Sánchez. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Comerciantes aprovechan últimos días de altas ventas Edil se reúne con comité de Agua del sistema San Juanito Cambios prometidos serán hasta la próxima quincena Choferes usan vía pública como baño en la báscula local DSPM finaliza operativo decembrino