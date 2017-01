Calles en muy mal estado desde gobiernos pasados Vecinos de la calle Vasco de Quiroga, se encuentran molestos al no recibir todavía reparación alguna sobre la calle que habiten y que tienen más de 3 años sin recibir apoyo municipal Matlapa, S.L.P.- De acuerdo al mal estado de las calles, y los malos trabajos realizados de administraciones pasadas en las arterias del municipio, donde un ejemplo de ello es el del hueco que dejaron destapado al estar arreglando una tubería en la calle Vasco de Quiroga, los vecinos del lugar aseguran que no han recibido apoyo para la rehabilitación y arreglo de la calle desde hace tres años. HUASTECA POTOSINA | Matlapa 0 Comentarios Hoyo que dejaron trabajadores de la administración de Marco Antonio Sánchez Ordaz, pero hasta ahora todo sigue igual. Martha N, habitante del lugar manifestó “ese hoyo esta desde hace tres años, cuando el presidente Marco Antonio Sánchez Ordaz nos apoyó con el agua entubada, pero después vinieron a arreglar una parte donde se había dañado, pero el caso es que dejaron ese espacio sin tapar, lo cual hasta el momento no han hecho nada para solucionar esta situación”. Además añadió que por esa razón solicitan a la primera autoridad municipal que los ayude, “porque los carros no pueden transitar por estos espacios, o tienen que dar mucha vuelta y pasar con cuidado”. Puntualizó que el presidente municipal actual, no los ha apoyado “desde el inicio de su administración, esperemos y nos arregle las calles, ya que están en muy mal estado, ya está empezando a arreglar desde el centro hacia la gasolinera, solo tenemos la esperanza de que siga avanzando de la misma manera, y que llegue hasta estas calles, porque la verdad necesitan una manita de gato”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Solicitan andadores para peatones en Las Palmas Abundan en el municipio los perros callejeros Termina Feria de La Naranja DSPM reportó saldo blanco Fin de Año con largas filas en el cajero Demasiado tráfico ante llegada de año nuevo