Existen obras que no están funcionando al cien: alcaldesa Afirmó que durante este año será decisivo para hacer mucho más de lo que logró durante los primeros cuatro meses de su administración HIDALGO | Huautla 0 Comentarios La presidenta municipal expresó que será en este año en que logre concretar varios proyectos. Huautla, Hgo.- “El reto será, si en cuatro meses pudimos lograr mucho, estoy segura que la meta que me fije, la podremos lograr durante este año” fueron las primeras palabras en declarar por la presidenta municipal Martha Hernández Velasco al reanudar sus actividades al frente del Ayuntamiento. Entrevistada sobre las primeras acciones que habrá de emprender durante este primer mes, Hernández Velasco expresó “hemos levantado un censo para ir viendo qué necesidades tienen las comunidades en cuanto a salud y educación, revisar como están las calles, drenaje, agua potable, alumbrado público, revisar cada una de las necesidades que se tienen en la comunidad y con ello emprender lo necesario para ir dándoles una solución a dichas problemáticas”, señaló. Aclaró que con esa información, habrá de elaborar la matriz de obra pública para el presupuesto del presente año, “es más ya tenemos adelantado el trabajo”, dijo la alcaldesa. Asimismo y al cuestionarla sobre si existen deficiencias en las obras que fueron ejecutadas en la administración pasada, la presidenta municipal respondió “hablar de obras que ya se han realizado, algunas de ellas no están trabajando al cien por ciento, al llegar a la presidencia revisamos, en algunos lugares a lo mejor no están operando al cien, en otros les hacía falta la segunda etapa y estamos dando continuidad a algunas obras que no están terminadas y estaremos culminando durante los siguientes meses”, expresó. Por otro lado, informó que el presupuesto del Ayuntamiento, para la realización de obras no se verá afectado, declaró que en un evento en donde estuvo presente el gobernador del estado, el mandatario anunció que los diputados federales pudieron etiquetar los recursos suficientes para Hidalgo, por lo que Huautla es uno de los municipios que no se verá afectado a los recortes; de la misma forma aceptó “tuvimos buena recaudación en las últimas semanas y eso nos ayudará para seguir percibiendo el presupuesto”, señaló. Finalmente, la alcaldesa, con la entrada de un nuevo año, mandó el siguiente mensaje “deseo todo lo mejor y que el Creador derrame sus bendiciones a todas las familias, unidad, salud que la paz y el amor reine en sus hogares, sé que vendrá lo mejor, que este año, a pesar de todo, creo que será muy provechoso, les envío un abrazo muy fuerte” ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Transportistas incrementan tarifas en un 50 porciento Rehabilitarán aulas en telesecundaria de El Ixtle Iniciarán trabajos para la Construcción de la planta Tratadora en Terrero Vecinos de Tzacuala dan a conocer necesidades Rinde alcaldesa informe de 100 días de gobierno