Espejeando

Heredar no siempre es sinónimo de riqueza o buena fortuna, ya que hay herencias que se pueden catalogar como "malditas" por la pesada carga que traen consigo, una responsabilidad para la que el "beneficiario" no está preparado y por tal motivo, desconoce la manera de hacerle frente y salir bien librado en el intento.

Así, de la misma manera en que se da el traspaso de bienes entre particulares, ya sea por fallecimiento u otras causas, similar situación ocurre en otros ámbitos, en otras esferas del quehacer público, concretamente en los gobiernos, órganos en los que el mandatario en turno, por lo regular, se ve en la imperiosa necesidad de lidiar con la serie de pendientes que le heredó quien le antecedió, compromisos que, de una u otra manera, tendrán que finiquitarse, sobre todo si tomamos en cuenta que en lo que concierne a la obra pública, existen acuerdos que no se pueden romper y a los que, so pena de que el incumplirlos sea detonante de conflictos sociales, se les debe dar el trámite correspondiente.

De todos es conocido que al término de un mandato no se logran cumplir a cabalidad cada uno de los asuntos inherentes a tal o cual administración, por lo que el rezago, que no debiera ser así, se convierte en una mancha difícil de borrar, tan compleja como la complicidad existente entre los que tenían por encomienda vigilar la correcta ejecución de las mismas, entre ellos dependencias como la no por nada hoy extinta Coordinación de Planeación y Desarrollo Regional, y de las autoridades en turno, lo que da como resultado "cifras alegres" plasmadas en informes pero que no dan cuenta del panorama real que se vive en dicha materia.

Al momento en que se autoriza una obra en específico, se elabora un expediente en el que se detalla de manera pormenorizada cada uno de los aspectos que se tendrán que tomar en cuenta para realizarla, a fin de que se lleve a cabo de una forma correcta y con base en los estándares establecidos, entre ellos, los referentes a la totalidad de materiales que se habrán de utilizar, lo cual, por lógica, contempla de acuerdo a un catálogo de precios, el costo de cada uno de ellos, así como lo que se tendrá que destinar para cubrir los gastos que se generarán desde la puesta en marcha de los trabajos hasta su terminación.

Toda esta serie de concienzudos análisis y cálculos, se realizan con base en la información que se tiene a la mano cuando se elaboran, es decir, se integran de acuerdo a la realidad que en ese momento se vive, es lógico pensar que no pueden ser flexibles a los cambios que pudieran presentarse en materia financiera, tal y como los que hoy se presentan o se anuncia habrán de suscitarse a propósito del aumento en el costo de la gasolina, principal detonante en la escalada de precios que se vislumbra se dejará sentir en este difícil, polémico y preocupante inicio de año.

Sin embargo, para quienes se encuentran a la espera de que se dé término al compromiso pactado, hablamos de las familias que tienen la esperanza de que los actuales gobiernos y quienes están al frente de los mismos les cumplan o hagan cumplir a los responsables de estas deficiencias, poco les importa que por las variantes económicas en los presupuestos asignados se genere un desfase que afecte la ejecución, desarrollo o conclusión de los beneficios prometidos, sobre todo si estos ya fueron anunciados con ciertas características o especificaciones e incluso presentan una demora bastante considerable.

La calma, es un estado de ánimo que nos mantiene tranquilos y en el ámbito social representa un periodo de ausencia de agitación, de quietud, sin embargo, ésta puede acabar de manera muy fácil, sólo basta que se agote la paciencia, que se incumplan los acuerdos y que las cosas queden a medias y sin terminar para acabar con esa paz aparente que respiramos hace unos días durante los festejos decembrinos y se escriban los capítulos de una historia de irresponsabilidad de la que hoy, en este breve comentario, le obsequiamos el prólogo…