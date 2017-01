Trabajadores de DAPAS realizan plantón Ciudad Valles, S.L.P.- De nueva cuenta trabajadores de la DAPA afiliados al sindicato Articulo 123 realizaron un plantón en la Plaza Principal, exigiendo se cumpla con los acuerdos estipulados en el contrato colectivo de trabajo y que hasta la fecha no se les otorgan, a pesar de que ya en anteriores ocasiones la junta de gobierno se comprometió a cubrirlos. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Integrantes del Sindicato Articulo 123 de la DAPA instalaron un plantón exigiendo el pago de lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo. Anastasio García Rodríguez, Secretario General del Sindicato Articulo 123, señaló que desde el mes de junio del año pasado, hicieron saber al presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Terán Juárez, que el director del organismo, Edgardo González se encontraba violentando el contrato colectivo de trabajo y discriminando a los afiliados a su sindicato, al negarles las prestaciones a las que tienen derecho, pero que si otorga al otro sindicato cuyo líder es Alejandro Ballesteros. Agregó que desde la protesta y posterior mesa de diálogo con el alcalde, se acordó que se les pagarían sus prestaciones, entre las que se encuentran los 15 días de trabajo que ellos realizaron mientras el otro sindicato tenía su huelga, el pago de la devolución del impuesto retenido al aguinaldo del 2015, el pago del 5 por ciento del salario a insalubres y su pago retroactivo; dinero que si se le entrega al otro sindicato. Mencionó que además se exigió que se entregue el dinero de las cuotas sindicales retenidas a sus nuevos agremiados y que a la fecha son entregadas al otro sindicato, a pesar de que estos empleados ya realizaron su baja formal del otro sindicato, pero a la fecha con se les quiere dar por parte de la dirección del organismo prestaciones como uniformes, fondo de ahorro, vales de despensa y útiles escolares. Incluso dijo, su sindicato tiene derecho a recibir un apoyo para el pago de asesoría jurídica, por el orden de los 15 mil pesos, que al sindicato S.T.S.D.A.P.A.S. si se le entrega. Indicó que ante las promesas incumplidas que se han tenido contra ellos, tomaron la decisión este martes de no retirar su plantón frente a la presidencia hasta que no les cumplan con lo estipulado en el contrato, esto bajo el riesgo de que les descuenten el día, como ya se realizó en la protesta anterior, a pesar de que la DAPA se comprometió a condonárselos. Enfatizó que las rispideces entre los sindicatos continúan, aunque dijo ya el propio Alejandro Ballesteros le ha dicho que se unan en un solo sindicato, situación que dijo tajantemente rechazó. DAPA respondió Minutos después de iniciada la protesta, Aldo Odiseo Juárez Moran, director de recursos humanos de la DAPA, en entrevista para los medios de comunicación fijo la postura del organismo, señalando que no tienen acuerdos con el Sindicato Articulo 123 de alguna negociación. Juárez Moran dijo no están cerrados a cumplir con lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo, pero en el caso de la devolución del impuesto retenido en el aguinaldo fue una negociación con el sindicato DAPA, donde no entro el Articulo 123, enfatizando, “A efectos de que ellos obtengan también ese beneficio es tan simple como que se adhieran y asunto concluido”. Agrego que han mediado entre ambos sindicatos, señalando que es por cuestiones ajenas al organismo no han llegado a un acuerdo. Menciono que el llamarlos a adherirse no quiere decir que la DAPA pida que se unan, si no que se adhieran al convenio porque ellos no los suscribieron. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cruz Roja superó la meta y tendrá ambulancia nueva Once muertos en carreteras federales Turistas quienes más se vacunan contra la influenza Los estafan con 30 mil pesos a cambio de plazas en la SEGE Felipe Calderón, Kumamoto, Gerardo Méndez y Sariñana estarán en Valles