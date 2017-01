Los estafan con 30 mil pesos a cambio de plazas en la SEGE Cuatro profesionistas de la región huasteca fueron estafados por el dirigente del “Movimiento en Defensa Magisterial y Laboral” Miguel Ángel Mendoza Gallegos quien a cambio de 30 mil pesos, les prometió darles una plaza administrativa dentro de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) sin embargo a casi dos años de ello no les cumplió. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios TEODORO MERAZ dio a conocer el fraude cometido por el Movimiento en Defensa Magisterial y Laboral Uno de los afectados, Teodoro Meraz denunció lo anterior y explicó que dicha persona les engañó diciendo que si ganaba el hoy gobernador Juan Manuel Carreras en las elecciones del 2015, les daría las plazas dentro de la SEGE. Al verse estafados expresó que los afectados colocaron en su momento la denuncia penal en su contra por el delito de fraude, pusieron en conocimiento de esos hechos al subsecretario de gobierno Aureliano Gama Basarte y les han indicado que en este mes habrá acción penal en contra de Mendoza Gallegos. “No nos dio nada y fuimos a que nos devolviera el dinero y dijo que ya se lo había gastado, que lo había dado para la campaña del gobernador Juan Manuel Carreras López, inclusive a Gama Basarte platique con él antes de que llegaran al poder, estuve más de un año acudiendo pero no”. Las personas defraudadas son Jairo Cruz Esquivel, Verónica Olvera Servín, Juan Carlos Castillo Sánchez y Deyanira Flores Sánchez,- uno de Valles, dos de Xilitla y otro de Tamuín- quienes interpusieron la denuncia penal aportando pruebas como el comprobante de depósito de los 30 mil pesos hechos a dicho dirigente. Aseguró que el fraude ya está comprobado, el expediente está listo y solo están a la espera de que las instancias de procuración de justicia ejerzan acción penal contra Mendoza Gallegos. Aun así exige que las personas sean ubicados dentro de la SEGE dado que tenían contratos en intendencia en diversos planteles pero a los tres meses tras no dárseles la plaza fueron dados de baja. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cruz Roja superó la meta y tendrá ambulancia nueva Trabajadores de DAPAS realizan plantón Once muertos en carreteras federales Turistas quienes más se vacunan contra la influenza Felipe Calderón, Kumamoto, Gerardo Méndez y Sariñana estarán en Valles