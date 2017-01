Turistas quienes más se vacunan contra la influenza Solicitan la atención y que se les aplique la vacuna, ya que en sus lugares de origen no han tenido la oportunidad de aplicársela Ciudad Valles, S.L.P.- Buena respuesta han tenido los puestos de vacunación colocados por personal de la Jurisdicción sanitaria número V en diferentes puntos de la ciudad, donde se aplica el biológico contra la influenza; aunque este está siendo mejor aprovechado por visitantes que por habitantes de la cabecera municipal. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Buena respuesta a recibido la campaña de vacunación contra la influenza. Francisco Adrián Castillo Morales, jefe de la jurisdicción sanitaria número V, informó que desde que se inició la campaña de vacunación, se han estado colocando módulos en diferentes puntos estratégicos para captar la mayor cantidad de ciudadanos y poner al alcance de los mismos el biológico contra la influenza, enfocándose principalmente en los grupos de mayor riesgo que son niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, mujeres embarazadas, diabéticos, cardiópatas, hipertensos, personas con obesidad y pacientes con VIH. Agregó que en el caso del módulo instalado en la zona de los mercados, el personal a cargo ha señalado que se registra un número importante de turistas quienes solicitan la atención y que se les aplique la vacuna, ya que en sus lugares de origen no han tenido la oportunidad de aplicársela, al igual que se han atendido personas provenientes del área rural del municipio y el interior de la huasteca. Castillo Morales señaló que continuarán la vacunación hasta que se agote y no hay ningún riesgo con la vacuna, como muchos piensan, por lo que invitan a aplicársela; de acuerdo al reporte de la jurisdicción V, hasta el momento no se ha registrado ningún caso de influenza en la Jurisdicción a su cargo, pero siguen monitoreando y al pendiente de todos los pacientes que presentan alguna sintomatología. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cruz Roja superó la meta y tendrá ambulancia nueva Trabajadores de DAPAS realizan plantón Once muertos en carreteras federales Los estafan con 30 mil pesos a cambio de plazas en la SEGE Felipe Calderón, Kumamoto, Gerardo Méndez y Sariñana estarán en Valles