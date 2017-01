Continúa inconformidad por sistema de brazalete en feria de nochebuena

Lo anterior, fue expresado por una señora que se identificó con el nombre de Amalia González Hernández, quien agregó que en ninguna edición de la tradicional Feria de Nochebuena le habían hecho una grosería semejante a los niños de la región. Mostrando indignación en su rostro, manifestó que la inconformidad por el sistema del brazalete es de carácter colectivo, especialmente entre los padres de familia provenientes de comunidades, quienes por su condición de pobreza no pueden aportar $80.00, que es el costo de la pulsera. Por tal motivo, exhortó a los concesionarios de la feria a que sean flexibles con quienes no pueden comprar el brazalete, permitiendo que paguen el costo de la vuelta de sus hijos o en su defecto, que disminuyan el precio a la cantidad de $50.00, ya que los niños de la zona rural están habituados a darse máximo dos vueltas. Para concluir, subrayó que la venta de la feria a empresarios foráneos es un “arma de doble filo”, ya que en esta ocasión beneficiaron a los niños cuyos padres podemos aportar la cantidad estipulada pero perjudicaron a los de las comunidades y, no vaya a ser, que en lo sucesivo vayan a querer cobrar por la entrada –advirtió-.