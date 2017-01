No se descarta una movilización por alza en los precios de la gasolina

Huejutla, Hgo.- El alza al precio de la gasolina que inició desde el primer día de enero está afectando seriamente a todos los mexicanos, en especial a los que menos tienen, señaló el profesor Jesús Hernández Castellanos. Dijo que al momento se vive una situación muy complicada “desde hace varios días lo hemos venido anunciando ya que con todas esas reformas estructurales no traerían nada de benéfico para la sociedad”, señaló. “Hoy –agregó- vemos los resultados que se están dando en todo el país, entre los cuales están las protestas por la reciente alza al precio de la gasolina y que desafortunadamente afecta los bolsillos de todos los mexicanos, y principalmente a los de escasos recursos.” Subrayó que con todo esto se ve la realidad con este tipo de reformas estructurales que no son nada bien para el pueblo de México “en varios estados se han estado manifestando los ciudadanos sin ninguna afiliación partidista, eso es lo que está haciendo en varios puntos del país”, abundó. Reconoció que en la región Huasteca se han dado de una manera negativa “pues aun cuando el alza de la gasolina nos está afectando de manera directa a todos los ciudadanos, hasta el momento no se ha convocado a alguna movilización”, añadió. Hernández Castellanos, no descartó la posibilidad de que en los días siguientes se pudiera organizar movilizaciones con la participación de los ciudadanos de la Sierra y la Huasteca, quienes también se ven afectados por el incremento de la gasolina.