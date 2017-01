Abogados en contra  del alza a la gasolina

Por otro lado, detalla que existe el compromiso del Estado de crear mayores refinerías con la finalidad de no seguir importando gasolina, lo que hace que el costo aumente. “Lo que si debe de hacer el ejecutivo federal es ajustar el gasto público, pues así como se afecta a muchos millones de mexicanos, la mayoría, yo creo que el ejecutivo debe de hacer también ajustes junto con el Congreso para que los salarios que perciben los tres niveles de gobierno y los tres poderes, se ajusten a la realidad”, comentó. Señaló que no es posible que en el Poder Judicial de la Federación un ministro como es el Presidente de la Suprema Corte gane más de 500 mil pesos “que los organismos públicos y autónomos, como es el IFAI, INE, CNDH, reciban salarios superiores al Presidente de la República”, señaló. Añadió que tampoco es permisible que los Senadores y Diputados que integran el Congreso de la Unión federal perciban salarios altos, cuando ellos deben de percibir solamente una dieta, “ellos no son trabajadores, mucho menos que reciban aguinaldos que propiamente dicho son una ofensa al pueblo mexicano y la mayoría de los trabajadores…”. Finalmente, dijo que el ejecutivo debe de ajustar su gasto “debe de reducir salarios a los Secretarios de estado, los gastos innecesarios como son los de representación, viáticos, vuelos aéreos, creo que debe de apretarse el cinturón el poder ejecutivo federal”, finalizó diciendo.