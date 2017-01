Necesaria la capacitación de los productores de cerdos De esta manera es como se obtendrán mejores conocimientos. HIDALGO | Xochiatipan 0 Comentarios Con el objetivo de que todos los que tengan criaderos de porcinos tengan más rentabilidad en sus proyectos es primordial que se capaciten. Xochiatipan, Hgo.- Con el objetivo de que todos los productores de porcinos tengan mayor rentabilidad en cada uno de su productos, es necesario que se capaciten con la finalidad para de que sus tareas sean más fáciles, sobre todo que cada uno de su proyectos tengan mejores resultados, señaló médico Veterinario Zootecnista de este municipio Teodoro Hernández Ramírez. Asimismo, sostuvo que solamente de esta manera es como se obtendrá mejores conocimientos que le hacen falta muchos productores, porque muchas de las ocasiones los gobiernos entregan los proyectos en este rubro sólo por entregar, sin embargo, los productores al no tener una capacitación en estos proyectos fracasan, por lo que es necesario que se les brinde las asesorías y capaciones tanto teóricas como prácticas para que así tengan éxito en sus esquemas de trabajo. Más adelante mencionó, que es también necesario que la gente se reúna en grupos de trabajo, para ejecutar estos proyectos y sobre todo que los productores tengan sensibilidad de trabajar, porque dijo que no se trata sólo de criar cerdos, si no de darles todos los cuidados y de darles un manejo mas holístico para que así obtengan ganancias. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA 8 jóvenes detenidos por protagonizar riña Para evitar el cólera promueven la desinfección del agua Ladrones vaciaron casa habitación Mujer y niña lesionadas en accidente automovilístico Por escandalizar en la vía pública fue detenido