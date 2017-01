Huautla no pagará por extracción de agua a Atlapexco Ejidatarios de Tenexco, municipio de Atlapexco, exigían una cantidad elevada de dinero para reactivar el bombeo de agua de cinco localidades de este municipio. HIDALGO | Huautla 0 Comentarios Ejidatarios de Tenexco solicitaron una exorbitante cantidad de dinero para dejar fluir el vital líquido a las comunidades. Huautla, Hgo.- Ante la enorme cantidad de dinero que solicitaban ejidatarios de Tenexco, perteneciente a Atlapexco para la extracción de agua para cinco localidades de este municipio, finalmente la administración decidió prescindir de este servicio al considerar la opción más viable la construcción de un cárcamo para brindar el vital líquido, por el momento, de una localidad. Como se recordará, fue hace ya varios años en que se construyó un depósito de agua en la comunidad de Los Naranjos, ejido de Tenexco, para brindar el servicio a las localidades de Núñez Soto, Vicente Guerrero, Coatzacoatl, Coatenahuatl y Tepexquimitl. Sin embargo, los ejidatarios decidieron cortar el suministro de agua al considerar que no habían sido tomados en cuenta en la construcción del cárcamo, por lo que solicitaban al Ayuntamiento una suma considerable de dinero para brindar el permiso y con ello reactivar el bombeo de agua. Bajo ese contexto, al entrar en funciones los nuevos Ayuntamientos, hubo una mesa de diálogo entre autoridades de Huautla y Atlapexco, acordando realizar reuniones para definir la solución al problema, debido a que varias familias se veían afectadas por la situación, al grado que interpusieron una demanda en contra del ejido por las acciones encabezadas. En ese sentido, el pasado martes, la presidenta municipal, Martha Hernández Velasco dio a conocer que no pagarán la “millonaria” cantidad que exigían los ejidatarios por lo que una solución viable fue la construcción de un depósito para abastecer de agua a una localidad, hasta el momento. Al respecto dijo “había un problema muy fuerte con Los Naranjos, se tiene un manantial pero estaban pidiendo un costo muy alto… en Coatzacoatl, con lo que estamos construyendo con eso se evita de estar agarrando agua del manantial de Los Naranjos….ya no van a depender de ellos; el precio es muy alto, creo que es mejor buscar otros manantiales, Huautla tiene sus propios manantiales y entonces lo que estamos haciendo es resolver el problema, de momento ya resolvimos de Coatzacoatl y vamos a revisar la otra parte porque se va a construir otro cárcamo para abastecer las otras comunidades”, señaló. Por otro lado, es necesario recalcar que las acciones del ejido de Tenexco de no permitir el bombeo de agua, fue presuntamente porque no habían sido tomados en cuenta por las autoridades de Los Naranjos, por lo que en su momento solicitaron el pago del permiso, así como los daños ocasionados a unos predios para la colocación de la tubería. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Transportistas incrementan tarifas en un 50 porciento Existen obras que no están funcionando al cien: alcaldesa Rehabilitarán aulas en telesecundaria de El Ixtle Iniciarán trabajos para la Construcción de la planta Tratadora en Terrero Vecinos de Tzacuala dan a conocer necesidades